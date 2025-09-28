Страна-агрессор в ночь на 28 сентября снова массированно атаковала территорию нашей страны. Так, Россия не оставляет попыток захватить наши территории и осуществлять террор гражданского населения Украины. ВСУ продолжают давать отпор врагу по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 28 сентября, сообщает 24 Канал.

