Российский террор, массированная атака по Украине: хронология 1313 дня войны
Страна-агрессор в ночь на 28 сентября снова массированно атаковала территорию нашей страны. Так, Россия не оставляет попыток захватить наши территории и осуществлять террор гражданского населения Украины. ВСУ продолжают давать отпор врагу по всей линии фронта.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 28 сентября, сообщает 24 Канал.
Уже 27 раненых, среди которых 3 детей. Возросло количество пострадавших в результате утренней вражеской атаки на Запорожье. По данным ГСЧС, загорелись грузовые автомобили с полуприцепами. Огонь быстро распространялся. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и начали тушение. Пожар ликвидировали. Олег Кипер, глава ОВА, уточнил, что ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура. По его словам, в результате удара был разрушен цех и склад готовой продукции винного завода. Он уточнил, что рабочую смену из 50 работников эвакуировали. Кроме этого, была повреждена крыша и остекление частного дома. По данным ГСЧС, никто не пострадал. Во время массированной атаки по Украине Польша поднимала истребители. В 08:33 начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщил, что в целом по Киеву подтверждено 10 раненых. В то же время, по состоянию на 08:53, количество погибших возросло до трех. Данные, вероятно, не окончательные. Оставайтесь в укрытиях до отбоя. Берегите друг друга, Впоследствии стало известно, что в Соломенском районе во время разбора завалов после атаки деблокировали тело женского пола, предварительно – 12-летней девочки. Мэр Кличко сообщил, что зафиксировали последствия вражеского обстрела на почти 20-ти локациях в 6-ти районах города. 8 человек пострадали. 7 из них – госпитализированы, одной женщине оказали помощь на месте. В Соломенском районе, в 5-этажке, где произошло частичное разрушение, спасатели деблокируют тело женщины. В Дарницком районе обломки БпЛА упали на припаркованные авто, на проезжую часть, территорию детсада и частную усадьбу. В Святошинском районе обломки упали на двухэтажное нежилое здание, где произошел пожар. Его уже ликвидировали. Также в Святошинском районе падение обломков зафиксировали во дворе жилого дома и на открытой территории. В Голосеевском районе произошло падение обломков БпЛА на три частных жилых дома. В Соломенском районе в результате вражеской атаки произошло частичное разрушение и пожар на верхних этажах 5-ти этажного жилого дома. Пожар локализовали. В результате атаки произошел пожар на 3-4 этажах государственного медучреждения. И падение обломков на частную усадьбу и нежилую застройку. В Днепровском районе падение обломков БпЛА вызвало возгорание автомобилей на парковке. Пожар ликвидировали. В Оболонском районе обломки упали на нескольких локациях. В частности, на нежилую застройку. А также, предварительно, возле жилых домов. Аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий вражеской атаки продолжаются. В Соломенском районе возгорание на одном из этажей государственного медучреждения, По предварительным данным, там могут быть пострадавшие. Детали последствий атаки выясняются. По данным главы ОВА Ивана Федорова, россияне нанесли по городу не менее 8 ударов. В одной из многоэтажек города произошло возгорание. Также взрывной волной повреждено одно из учебных заведений. По состоянию на 8 часов утра количество раненых в результате утренней атаки на Запорожье возросло до 21. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Среди раненых трое – дети. Взрывы прогремели в Хмельницкой области – туда летели "Кинжалы" с МиГ-31К и крылатые ракеты. В Одесской области, в частности в районе Белгород-Днестровского, были слышны взрывы из-за атаки дронов. В ночь на 28 сентября зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95/160 в России с аэродрома "Оленья".
В Запорожье резко возросло количество пострадавших
Ориентировочный маршрут ракет и БПЛА во время атаки
Удар по Сумах: оккупанты попали по автомобильной стоянке
Россияне ударили по Одесской области
Жертвы и пострадавшие в результате атаки на Киев
Россия массированно атаковала Киев
В Киеве после атаки произошел пожар в медучреждении
Запорожье подверглось массированной атаке БпЛА и ракет
