Російський терор, масована атака по Україні: хронологія 1313 дня війни
Країна-агресорка у ніч проти 28 вересня знову масовано атакувала територію нашої країни. Так, Росія не полишає спроб захопити наші території та здійснювати терор цивільного населення України. ЗСУ продовжують давати відсіч ворогу по всій лінії фронту.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 28 вересня, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Україна під масованим російським ударом: усе, що відомо про наслідки атаки
Вже 27 поранених, серед яких 3 дітей. Зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя. За даними ДСНС, загорілися вантажні автомобілі з напівпричепами. Вогонь швидко поширювався. Рятувальники оперативно прибули на місце події та розпочали гасіння. Пожежу ліквідували. Олег Кіпер, глава ОВА, уточнив, що вночі ворог атакував Одещину ударними дронами, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура. За його словами, внаслідок удару було зруйновано цех та склад готової продукції винного заводу. Він уточнив, що робочу зміну з 50 працівників евакуювали. Крім цього, було пошкоджено дах та скління приватного будинку. За даними ДСНС, ніхто не постраждав. Під час масованої атаки по Україні Польща піднімала винищувачі. О 08:33 начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що загалом по Києву підтверджено 10 поранених. Водночас, станом на 08:53, кількість загиблих зросла до трьох. Дані, ймовірно, не остаточні. Залишайтеся в укриттях до відбою. Бережімо один одного, Згодом стало відомо, що в Солом'янському районі під час розбору завалів після атаки деблокували тіло жіночої статі, попередньо – 12-річної дівчинки. Мер Кличко повідомив, що зафіксували наслідки ворожого обстрілу на майже 20-ти локаціях у 6-ти районах міста. 8 людей постраждали. 7 із них – госпіталізовано, одній жінці надали допомогу на місці. В Соломʼянському районі, в 5-поверхівці, де сталося часткове руйнування, рятувальники деблокують тіло жінки. У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припарковані авто, на проїжджу частину, територію дитсадка та приватну садибу. У Святошинському районі уламки впали на двоповерхову нежитлову будівлю, де сталася пожежа. Її вже ліквідували. Також у Святошинському районі падіння уламків зафіксували в дворі житлового будинку та на відкритій території. У Голосіївському районі сталося падіння уламків БпЛА на три приватних житлових будинки. У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки сталося часткове руйнування та пожежа на верхніх поверхах 5-ти поверхового житлового будинку. Пожежу локалізували. Внаслідок атаки сталася пожежа на 3-4 поверхах державного медзакладу. Та падіння уламків на приватну садибу й нежитлову забудову. У Дніпровському районі падіння уламків БпЛА спричинило загоряння автомобілів на парковці. Пожежу ліквідували. В Оболонському районі уламки впали на кількох локаціях. Зокрема, на нежитлову забудову. А також, попередньо, біля житлових будинків. Аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків ворожої атаки тривають. У Солом'янському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу, За попередніми даними, там можуть бути постраждалі. Деталі наслідків атаки з'ясовуються. За даними глави ОВА Івана Федорова, росіяни завдали по місту щонайменше 8 ударів. В одній із багатоповерхівок міста сталося займання. Також вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти. Станом на 8 годину ранку кількість поранених внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя зросла до 21. Двоє постраждалих у важкому стані. Серед поранених троє – діти. Вибухи пролунали на Хмельниччині – туди летіли "Кинджали" з Міг-31К та крилаті ракети. В Одеській області, зокрема в районі Білгород-Дністровського, були чутні вибухи через атаку дронів. У ніч на 28 вересня зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95/160 в Росії з аеродрому "Оленья".
В Запоріжжі різко зросла кількість постраждалих
Орієнтовний маршрут ракет і БпЛА під час атаки
Удар по Сумах: окупанти влучили по автомобільній стоянці
Росіяни вдарили по Одещині
Жертви і постраждалі внаслідок атаки на Київ
– додав Ткаченко.
Росія масовано атакував Київ
У Києві після атаки сталася пожежа у медзакладі
– написав Кличко.
Запоріжжя зазнало масованої атаки БпЛА та ракет
Вже 27 поранених, серед яких 3 дітей. Зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя.
За даними ДСНС, загорілися вантажні автомобілі з напівпричепами. Вогонь швидко поширювався.
Рятувальники оперативно прибули на місце події та розпочали гасіння. Пожежу ліквідували.
Олег Кіпер, глава ОВА, уточнив, що вночі ворог атакував Одещину ударними дронами, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура.
За його словами, внаслідок удару було зруйновано цех та склад готової продукції винного заводу. Він уточнив, що робочу зміну з 50 працівників евакуювали. Крім цього, було пошкоджено дах та скління приватного будинку.
За даними ДСНС, ніхто не постраждав.
Під час масованої атаки по Україні Польща піднімала винищувачі.
О 08:33 начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що загалом по Києву підтверджено 10 поранених. Водночас, станом на 08:53, кількість загиблих зросла до трьох.
Дані, ймовірно, не остаточні. Залишайтеся в укриттях до відбою. Бережімо один одного,
Згодом стало відомо, що в Солом'янському районі під час розбору завалів після атаки деблокували тіло жіночої статі, попередньо – 12-річної дівчинки.
Мер Кличко повідомив, що зафіксували наслідки ворожого обстрілу на майже 20-ти локаціях у 6-ти районах міста. 8 людей постраждали. 7 із них – госпіталізовано, одній жінці надали допомогу на місці.
В Соломʼянському районі, в 5-поверхівці, де сталося часткове руйнування, рятувальники деблокують тіло жінки.
У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припарковані авто, на проїжджу частину, територію дитсадка та приватну садибу.
У Святошинському районі уламки впали на двоповерхову нежитлову будівлю, де сталася пожежа. Її вже ліквідували. Також у Святошинському районі падіння уламків зафіксували в дворі житлового будинку та на відкритій території.
У Голосіївському районі сталося падіння уламків БпЛА на три приватних житлових будинки.
У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки сталося часткове руйнування та пожежа на верхніх поверхах 5-ти поверхового житлового будинку. Пожежу локалізували.
Внаслідок атаки сталася пожежа на 3-4 поверхах державного медзакладу. Та падіння уламків на приватну садибу й нежитлову забудову.
У Дніпровському районі падіння уламків БпЛА спричинило загоряння автомобілів на парковці. Пожежу ліквідували.
В Оболонському районі уламки впали на кількох локаціях. Зокрема, на нежитлову забудову. А також, попередньо, біля житлових будинків.
Аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків ворожої атаки тривають.
У Солом'янському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу,
За попередніми даними, там можуть бути постраждалі. Деталі наслідків атаки з'ясовуються.
За даними глави ОВА Івана Федорова, росіяни завдали по місту щонайменше 8 ударів.
В одній із багатоповерхівок міста сталося займання. Також вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти.
Станом на 8 годину ранку кількість поранених внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя зросла до 21. Двоє постраждалих у важкому стані.
Серед поранених троє – діти.
Вибухи пролунали на Хмельниччині – туди летіли "Кинджали" з Міг-31К та крилаті ракети.
В Одеській області, зокрема в районі Білгород-Дністровського, були чутні вибухи через атаку дронів.
У ніч на 28 вересня зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95/160 в Росії з аеродрому "Оленья".