Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 28 вересня, повідомляє 24 Канал.

09:44, 28 вересня

В Запоріжжі різко зросла кількість постраждалих

Вже 27 поранених, серед яких 3 дітей. Зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя.

09:14, 28 вересня

Орієнтовний маршрут ракет і БпЛА під час атаки

Російська армія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні.

Мапа руху ракет і безпілотників / Фото monitorwar

09:14, 28 вересня

Удар по Сумах: окупанти влучили по автомобільній стоянці

За даними ДСНС, загорілися вантажні автомобілі з напівпричепами. Вогонь швидко поширювався.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та розпочали гасіння. Пожежу ліквідували.

08:53, 28 вересня

Росіяни вдарили по Одещині

Олег Кіпер, глава ОВА, уточнив, що вночі ворог атакував Одещину ударними дронами, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура.

За його словами, внаслідок удару було зруйновано цех та склад готової продукції винного заводу. Він уточнив, що робочу зміну з 50 працівників евакуювали. Крім цього, було пошкоджено дах та скління приватного будинку.

За даними ДСНС, ніхто не постраждав.

08:52, 28 вересня

Під час масованої атаки по Україні Польща піднімала винищувачі.

08:31, 28 вересня

Жертви і постраждалі внаслідок атаки на Київ

О 08:33 начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що загалом по Києву підтверджено 10 поранених. Водночас, станом на 08:53, кількість загиблих зросла до трьох.

Дані, ймовірно, не остаточні. Залишайтеся в укриттях до відбою. Бережімо один одного,
– додав Ткаченко.

Згодом стало відомо, що в Солом'янському районі під час розбору завалів після атаки деблокували тіло жіночої статі, попередньо – 12-річної дівчинки.

08:30, 28 вересня

Росія масовано атакував Київ

Мер Кличко повідомив, що зафіксували наслідки ворожого обстрілу на майже 20-ти локаціях у 6-ти районах міста. 8 людей постраждали. 7 із них – госпіталізовано, одній жінці надали допомогу на місці.

В Соломʼянському районі, в 5-поверхівці, де сталося часткове руйнування, рятувальники деблокують тіло жінки.

У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припарковані авто, на проїжджу частину, територію дитсадка та приватну садибу.

У Святошинському районі уламки впали на двоповерхову нежитлову будівлю, де сталася пожежа. Її вже ліквідували. Також у Святошинському районі падіння уламків зафіксували в дворі житлового будинку та на відкритій території.

У Голосіївському районі сталося падіння уламків БпЛА на три приватних житлових будинки.

У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки сталося часткове руйнування та пожежа на верхніх поверхах 5-ти поверхового житлового будинку. Пожежу локалізували.

Внаслідок атаки сталася пожежа на 3-4 поверхах державного медзакладу. Та падіння уламків на приватну садибу й нежитлову забудову.

У Дніпровському районі падіння уламків БпЛА спричинило загоряння автомобілів на парковці. Пожежу ліквідували.

В Оболонському районі уламки впали на кількох локаціях. Зокрема, на нежитлову забудову. А також, попередньо, біля житлових будинків.

Аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків ворожої атаки тривають.

08:15, 28 вересня

У Києві після атаки сталася пожежа у медзакладі

У Солом'янському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу,
– написав Кличко.

За попередніми даними, там можуть бути постраждалі. Деталі наслідків атаки з'ясовуються.

07:58, 28 вересня

Запоріжжя зазнало масованої атаки БпЛА та ракет

За даними глави ОВА Івана Федорова, росіяни завдали по місту щонайменше 8 ударів.

В одній із багатоповерхівок міста сталося займання. Також вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти.

Станом на 8 годину ранку кількість поранених внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя зросла до 21. Двоє постраждалих у важкому стані.

Серед поранених троє – діти.

06:28, 28 вересня

Вибухи пролунали на Хмельниччині – туди летіли "Кинджали" з Міг-31К та крилаті ракети.

03:00, 28 вересня

В Одеській області, зокрема в районі Білгород-Дністровського, були чутні вибухи через атаку дронів.

00:39, 28 вересня

У ніч на 28 вересня зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95/160 в Росії з аеродрому "Оленья".