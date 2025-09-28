08:30, 28 вересня

Мер Кличко повідомив, що зафіксували наслідки ворожого обстрілу на майже 20-ти локаціях у 6-ти районах міста. 8 людей постраждали. 7 із них – госпіталізовано, одній жінці надали допомогу на місці.

В Соломʼянському районі, в 5-поверхівці, де сталося часткове руйнування, рятувальники деблокують тіло жінки.

У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припарковані авто, на проїжджу частину, територію дитсадка та приватну садибу.

У Святошинському районі уламки впали на двоповерхову нежитлову будівлю, де сталася пожежа. Її вже ліквідували. Також у Святошинському районі падіння уламків зафіксували в дворі житлового будинку та на відкритій території.

У Голосіївському районі сталося падіння уламків БпЛА на три приватних житлових будинки.

У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки сталося часткове руйнування та пожежа на верхніх поверхах 5-ти поверхового житлового будинку. Пожежу локалізували.

Внаслідок атаки сталася пожежа на 3-4 поверхах державного медзакладу. Та падіння уламків на приватну садибу й нежитлову забудову.

У Дніпровському районі падіння уламків БпЛА спричинило загоряння автомобілів на парковці. Пожежу ліквідували.

В Оболонському районі уламки впали на кількох локаціях. Зокрема, на нежитлову забудову. А також, попередньо, біля житлових будинків.

Аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків ворожої атаки тривають.