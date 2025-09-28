О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 28 сентября, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Украина под массированным российским ударом: все, что известно о последствиях атаки

09:44, 28 сентября

В Запорожье резко возросло количество пострадавших

Уже 27 раненых, среди которых 3 детей. Возросло количество пострадавших в результате утренней вражеской атаки на Запорожье.

09:14, 28 сентября

Ориентировочный маршрут ракет и БПЛА во время атаки

Российская армия осуществила очередную комбинированную атаку по Украине.

Карта движения ракет и беспилотников / Фото monitorwar

09:14, 28 сентября

Удар по Сумах: оккупанты попали по автомобильной стоянке

По данным ГСЧС, загорелись грузовые автомобили с полуприцепами. Огонь быстро распространялся.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и начали тушение. Пожар ликвидировали.

08:53, 28 сентября

Россияне ударили по Одесской области

Олег Кипер, глава ОВА, уточнил, что ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура.

По его словам, в результате удара был разрушен цех и склад готовой продукции винного завода. Он уточнил, что рабочую смену из 50 работников эвакуировали. Кроме этого, была повреждена крыша и остекление частного дома.

По данным ГСЧС, никто не пострадал.

08:52, 28 сентября

Во время массированной атаки по Украине Польша поднимала истребители.

08:31, 28 сентября

Жертвы и пострадавшие в результате атаки на Киев

В 08:33 начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщил, что в целом по Киеву подтверждено 10 раненых. В то же время, по состоянию на 08:53, количество погибших возросло до трех.

Данные, вероятно, не окончательные. Оставайтесь в укрытиях до отбоя. Берегите друг друга,
– добавил Ткаченко.

Впоследствии стало известно, что в Соломенском районе во время разбора завалов после атаки деблокировали тело женского пола, предварительно – 12-летней девочки.

08:30, 28 сентября

Россия массированно атаковала Киев

Мэр Кличко сообщил, что зафиксировали последствия вражеского обстрела на почти 20-ти локациях в 6-ти районах города. 8 человек пострадали. 7 из них – госпитализированы, одной женщине оказали помощь на месте.

В Соломенском районе, в 5-этажке, где произошло частичное разрушение, спасатели деблокируют тело женщины.

В Дарницком районе обломки БпЛА упали на припаркованные авто, на проезжую часть, территорию детсада и частную усадьбу.

В Святошинском районе обломки упали на двухэтажное нежилое здание, где произошел пожар. Его уже ликвидировали. Также в Святошинском районе падение обломков зафиксировали во дворе жилого дома и на открытой территории.

В Голосеевском районе произошло падение обломков БпЛА на три частных жилых дома.

В Соломенском районе в результате вражеской атаки произошло частичное разрушение и пожар на верхних этажах 5-ти этажного жилого дома. Пожар локализовали.

В результате атаки произошел пожар на 3-4 этажах государственного медучреждения. И падение обломков на частную усадьбу и нежилую застройку.

В Днепровском районе падение обломков БпЛА вызвало возгорание автомобилей на парковке. Пожар ликвидировали.

В Оболонском районе обломки упали на нескольких локациях. В частности, на нежилую застройку. А также, предварительно, возле жилых домов.

Аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий вражеской атаки продолжаются.

08:15, 28 сентября

В Киеве после атаки произошел пожар в медучреждении

В Соломенском районе возгорание на одном из этажей государственного медучреждения,
– написал Кличко.

По предварительным данным, там могут быть пострадавшие. Детали последствий атаки выясняются.

07:58, 28 сентября

Запорожье подверглось массированной атаке БпЛА и ракет

По данным главы ОВА Ивана Федорова, россияне нанесли по городу не менее 8 ударов.

В одной из многоэтажек города произошло возгорание. Также взрывной волной повреждено одно из учебных заведений.

По состоянию на 8 часов утра количество раненых в результате утренней атаки на Запорожье возросло до 21. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Среди раненых трое – дети.

06:28, 28 сентября

Взрывы прогремели в Хмельницкой области – туда летели "Кинжалы" с МиГ-31К и крылатые ракеты.

03:00, 28 сентября

В Одесской области, в частности в районе Белгород-Днестровского, были слышны взрывы из-за атаки дронов.

00:39, 28 сентября

В ночь на 28 сентября зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95/160 в России с аэродрома "Оленья".