В ночь на воскресенье, 5 октября, основным направлением комбинированной российской атаки стала Львовщина. В селе Лапаевка в разрушенном доме погибла целая семья, в частности 15-летняя школьница Анастасия Грицив и ее 40-летняя мама Ульяна Константинова.

Жертв вражеского удара похоронили в селе Мшана. Знакомые поделились воспоминаниями о них, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что известно о погибших маме и дочери?

В среду, 8 октября, попрощаться с мамой и дочерью пришли родные, друзья и односельчане. Они рассказали журналистам о погибших.

Очень хорошая семья была. Родители и ребенок, дочь. Очень добрые – нет, что говорить. Мы через дорогу соседи. Очень добрые люди были,

– говорит соседка Вера.

Виктория, которая училась с Анастасией в начальной школе, не может поверить в то, что произошло. Она вспоминает одноклассницу как светлого и всегда приветливого человека, готового прийти на помощь.

Моя внучка Анастасия, и она Анастасия, хорошая девочка была, очень хорошая. Да и Ульяна была невинная. Они ушли жить в Лапаевку, там такая беда их застала,

– поделилась соседка Ирина.

Что известно о трагедии на Львовщине?