Враг бил по энергетике и железной дороге: что известно о последствиях массированной атаки 6 декабря

Массированный обстрел Украины состоялся ночью 6 декабря. Ударные БпЛА, баллистику и другие средства воздушного нападения враг направил на Киевщину, Днепропетровщину и другие регионы.

Уже есть предварительная информация о последствиях этой атаки. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия массированно атакует Украину с воздуха: где сейчас тревога и наибольшая угроза

Какие последствия массированной атаки 6 декабря в разных регионах Украины?

05:00, 06 декабря Информация о взрывах в течение ночи также поступала: – из Винницкой области во время атаки БпЛА.

– из Одесского района во время баллистического обстрела.

– из Киева во время комбинированной атаки. Из этих регионов пока информации о последствиях не было. 04:00, 06 декабря Киевская область. ОВА сообщила о 3 раненых. В Вышгородском районе – госпитализирована женщина с осколочными повреждениями, и еще одна женщина имеет рваную рану щеки. В Фастове у мужчины рваная рана левой голени, без госпитализации. 03:00, 06 декабря Фастов. Враг массированно ударил по железнодорожной инфраструктуре города, о чем сообщили в Укрзализныце. В результате атаки пришлось изменить маршруты пассажирских поездов. Местные сообщества в социальных сетях указывают на прилеты и разрушения в Фастове. А также о ряде пожаров. 02:00, 06 декабря Днепр. Враг атаковал город и Днепропетровскую область ударными БпЛА и баллистикой. В сети пишут, что пострадала Криворожская ТЭС. Местные жалуются на перебои с электричеством. 01:00, 06 декабря Чернигов. Около полуночи в городе прогремели взрывы. Зафиксировано падение вражеского дрона, последствия уточняются. 00:00, 06 декабря Российская армия ночью 6 декабря начала массированную атаку Украины. Враг применил ударные БпЛА, баллистические ракеты и "Кинжалы". Под обстрел попали Киев и Киевская область, Днепропетровская, Одесская область и другие регионы. Предварительно, пострадали энергетическая и железнодорожная инфраструктура. Но атака еще продолжается, поэтому подробные отчеты о последствиях будут позже.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Какой была предыдущая массированная атака россиян?