Горели дома, погибли и пострадали люди: каким было утро в Киеве после российской атаки

В Киеве спасатели ликвидируют последствия очередной российской атаки. Вражеское оружие попало по гражданским, в столице разрушены жилые дома.

К сожалению, в результате вражеской атаки пострадали и погибли люди. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Какие последствия вражеского обстрела Киева?

Российская армия в ночь на 25 ноября ударила по жилым многоэтажкам в Киеве. Сразу в нескольких районах повреждены квартиры и другая гражданская инфраструктура. Из-за атаки пострадали по меньшей мере четыре человека, 9 жителей удалось спасти.

Как сообщили в ГСЧС, попадание в 22-этажный жилой дом произошло в Печерском районе. Повреждены 4, 5 и 7 этажи. На 5-м возник пожар, который спасатели быстро потушили. Из дома удалось спасти одного маломобильного человека. На месте продолжается разбор завалов.

Спасатели работают на местах атак в Киеве / Фото ГСЧС Киева

Худшие последствия – в Днепровском районе. Там оккупанты попали в 9-этажный жилой дом, возгорание распространилось на 6 и 7 этажи. 18 человек спасли, среди них – трое детей. Пострадавшие обратились к медикам за помощью. Известно, что одна из жертв – 86-летняя женщина. Личность второго погибшего устанавливается.

Из пострадавших домов спасли жителей / Фото ГСЧС Киева

Также произошло попадание в двухэтажное здание, но там пожара не было.

В Дарницком районе обломки упали на открытой территории частного сектора.

Стоит отметить! Начальник Киевской ГВА сообщил, что на одной из локаций погибли жители. Тимур Ткаченко также пишет о 6 пострадавших. Количество жертв и травмированных людей может расти.

Также есть попадание в гаражи, в результате чего возник пожар на площади около 50 квадратных метров и есть разрушения.

В столичной полиции подытожили, что объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах.

В Киеве на месяце работают экстренные службы / Фото ГСЧС и полиции

Утром российская атака на Киев продолжилась. Городской голова Виталий Кличко отметил, что в Святошинском районе есть разрушения в нежилом помещении. Предварительно, под завалами могут быть люди. Уже известно о двух пострадавших.

Предварительно, на этой локации погибли четыре человека и по меньшей мере три – ранены.

В нескольких районах Киева продолжается спасательная операция: смотрите видео

Что известно об атаке на Киев 25 ноября?