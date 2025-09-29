Россия массированно атаковала Киевскую область ракетами и дронами в ночь на 28 сентября. Взрывы в одном из кошачьих приютов сильно напугали животных, которые там находятся.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост притлка в Threads.

Смотрите также Более 30 прямых попаданий: Игнат очертил особенности последней массированной атаки по Украине

Пострадали ли коты во время атаки на Киевскую область?

На опубликованном видео видно котиков, которые спокойно сидели в своих домиках в приюте lifesaver.kotopes, когда россияне ударили по населенному пункту. В какой-то момент за окном видно зарево и слышен громкий взрыв. От него четвероногие проснулись и начали бегать. Коты были напуганы атакой.

К счастью, все коты оставались в безопасности. Однако даже в глазах животных был заметен страх, который россияне ежедневно сеют среди жителей Украины.

Самое главное – все люди и животные живы и невредимы. Больше всего пострадала бабушкина тепличка – для пожилого человека это особенно болезненная потеря, потому что восстановить ее уже вряд ли удастся. И немного окон. Приют выстоял,

– написала владелица.

В комментариях неравнодушные люди начали переживать за котиков. Пользователи заметили, что, почувствовав опасность, животные собрались вместе.

В Киевской области взрыв напугал котов в приюте: смотрите видео

Напомним, в ночь на воскресенье, 28 сентября, вражеская армия нанесла удары по Киевской области. Пожары и повреждения были зафиксированы в шести районах области. Во время атаки сразу несколько жилых домов были уничтожены в Петропавловской Борщаговке. Всего из-за действий россиян пострадал 31 человек, среди них 3 ребенка. В регионе также возникли перебои с газопостанням.

Что известно об обстреле Киева 28 сентября?