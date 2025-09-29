На Киевщине камеры в кошачьем приюте зафиксировали реакцию животных на взрыв
- Россия атаковала Киевскую область в ночь на 28 сентября, что напугало котов в приюте lifesaver.kotopes.
- В сети опубликовали видео с реакцией животных.
Россия массированно атаковала Киевскую область ракетами и дронами в ночь на 28 сентября. Взрывы в одном из кошачьих приютов сильно напугали животных, которые там находятся.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост притлка в Threads.
Пострадали ли коты во время атаки на Киевскую область?
На опубликованном видео видно котиков, которые спокойно сидели в своих домиках в приюте lifesaver.kotopes, когда россияне ударили по населенному пункту. В какой-то момент за окном видно зарево и слышен громкий взрыв. От него четвероногие проснулись и начали бегать. Коты были напуганы атакой.
К счастью, все коты оставались в безопасности. Однако даже в глазах животных был заметен страх, который россияне ежедневно сеют среди жителей Украины.
Самое главное – все люди и животные живы и невредимы. Больше всего пострадала бабушкина тепличка – для пожилого человека это особенно болезненная потеря, потому что восстановить ее уже вряд ли удастся. И немного окон. Приют выстоял,
– написала владелица.
В комментариях неравнодушные люди начали переживать за котиков. Пользователи заметили, что, почувствовав опасность, животные собрались вместе.
В Киевской области взрыв напугал котов в приюте: смотрите видео
Напомним, в ночь на воскресенье, 28 сентября, вражеская армия нанесла удары по Киевской области. Пожары и повреждения были зафиксированы в шести районах области. Во время атаки сразу несколько жилых домов были уничтожены в Петропавловской Борщаговке. Всего из-за действий россиян пострадал 31 человек, среди них 3 ребенка. В регионе также возникли перебои с газопостанням.
Что известно об обстреле Киева 28 сентября?
Во время массированной атаки на Украину под ударом была столица. Вследствие этого ранены 14 человек, а четверо жителей погибли. В жилом доме в Соломенском районе частично обвалились перекрытия.
Среди погибших – 12-летняя Саша Полищук. Мама девочки находится в больнице. Российское оружие попало прямо в их квартиру. В школе, где училась девочки, объявили 5-дневный траур, а к дому одноклассники и знакомые несли цветы и игрушки.
Во время атаки на Киев также был серьезно поврежден Институт кардиологии. Там во время атаки погибли два человека – пациент и медсестра. Огонь уничтожил мебель и оборудование медицинского учреждения.