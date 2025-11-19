Российские войска ударили по Львовской области: тушение складов вблизи города до сих пор продолжается

В ночь на 19 ноября российские войска атаковали Львовскую область ракетами и беспилотниками. В результате обстрела на складах вблизи Львова вспыхнул огонь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Что сейчас происходит на Львовщине?

По состоянию на вечер 19 ноября тушение пожара на складах вблизи Львова до сих пор продолжается.

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко добавил, что улица Зеленая на въезд и выезд в город до сих пор закрыта для проезда, движение троллейбусов по этой улице также остановлено.

Сейчас все показатели качества воздуха во Львове уже нормализовались: местных жителей заверили, что угрозы здоровью нет.

Россияне били по Львову и области: что известно?