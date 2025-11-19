Російські війська вдарили по Львівщині: гасіння складів поблизу міста досі триває
- В ніч на 19 листопада російські війська атакували Львівську область ракетами та безпілотниками, спричинивши пожежу на складах.
- Гасіння пожежі досі триває, вулиця Зелена закрита для проїзду; якість повітря у Львові внормувалася.
В ніч на 19 листопада російські війська атакували Львівську область ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу на складах поблизу Львова спалахнув вогонь.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.
Читайте також У Львові вкотре прогриміли вибухи: ворог атакував ракетами, тероризував і "Шахедами"
Що зараз відбувається на Львівщині?
Станом на вечір 19 листопада гасіння пожежі на складах поблизу Львова досі триває.
Перший заступник міського голови Андрій Москаленко додав, що вулиця Зелена на в'їзд та виїзд в місто досі закрита для проїзду, рух тролейбусів цією вулицею також зупинено.
Наразі всі показники якості повітря у Львові вже внормувалися: місцевих жителів запевнили, що загрози здоров'ю немає.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Росіяни били по Львову та області: що відомо?
В ніч на 19 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Для обстрілу ворог застосував 476 ударних БпЛА різних типів та 48 ракет.
Внаслідок атаки на Львівщину постраждав енергооб'єкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство та складське приміщення. За попередніми даними, обійшлося без жертв й потерпілих.
На жаль, ворожий удар також знищив виробництво Pizza Hot. За словами представників компанії, російська армія завдала трьох ударів по корпусу підприємства.