Що зараз відбувається на Львівщині?

Станом на вечір 19 листопада гасіння пожежі на складах поблизу Львова досі триває.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко додав, що вулиця Зелена на в'їзд та виїзд в місто досі закрита для проїзду, рух тролейбусів цією вулицею також зупинено.

Наразі всі показники якості повітря у Львові вже внормувалися: місцевих жителів запевнили, що загрози здоров'ю немає.

Росіяни били по Львову та області: що відомо?