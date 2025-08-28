Ночью 28 августа враг нанес очередной массированный удар дронами и ракетами. В результате обстрела повреждения получило и здание представительства Евросоюза.

Кремль должен понести ответственность за очередную жестокую атаку. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает 24 Канал.

Смотрите также У Зеленского показали момент прямых ударов по дому в Киеве

Что известно о повреждении здания представительства Евросоюза?

По информации МИД Украины, во время ночной атаки Россия цинично нанесла удар и по дипломатическим учреждениям, чем грубо нарушила Венскую конвенцию. В результате обстрела была повреждена миссия ЕС в Украине.

Сибига призвал мировых лидеров отреагировать на очередной массированный обстрел. Он подчеркнул, что Украина солидарна со своими европейскими партнерами и готова оказать всю необходимую помощь коллегам из ЕС.

Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь,

– написал Андрей Сибига.

Как чиновники прокомментировали российскую атаку?

Руководительница дипломатии Евросоюза Кая Каллас после ночного обстрела Киева подчеркнула, что в то время, когда мир ищет пути достижения мира, Россия отвечает новыми ракетными ударами.

Каллас решительно призвала Россию прекратить убийства и сесть за стол переговоров.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что ночной массированный обстрел Киева в четверг 28 августа продемонстрировал истинное отношение Кремля к прекращению огня и мирного урегулирования войны.

"Мир" России прошлой ночью: массовый удар по Киеву с использованием дронов и баллистических ракет. По меньшей мере 10 погибших, 30 раненых, много разрушенных зданий,

– отметила госпожа Посол.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос оперативно отреагировала на эти события, подчеркнув, что "решительно осуждает эти варварские атаки, которые демонстрируют отказ России от мира и выбор террора".

Она выразила полную солидарность с работниками делегации ЕС, их семьями, а также со всеми украинцами, которые ежедневно вынуждены терпеть российскую агрессию.

Что известно о других разрушениях?

В Мариупольском городском совете сообщили, что во время массированного обстрела Киева пострадал также центр поддержки мариупольцев "ЯМариуполь" на улице Антоновича: взрывная волна выбила окна, но, к счастью, никто не пострадал.

Поврежденный центр поддержки мариупольцев в Киеве

С утра работники занимаются ликвидацией последствий вражеской атаки, поэтому сейчас этот центр временно не принимает посетителей. О возобновлении работы правобережного центра будет сообщено дополнительно.

Российская атака на Киев 28 августа 2025 года