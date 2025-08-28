Россияне повредили здание представительства Евросоюза во время массированной атаки на Киев
- Российские удары дронами и ракетами ночью 28 августа повредили здание представительства Евросоюза в Киеве, что является нарушением Венской конвенции.
- Чиновники ЕС, включая Каю Каллас и Катарину Матернову, осудили атаки, подчеркнув необходимость прекращения огня и мирного урегулирования.
Ночью 28 августа враг нанес очередной массированный удар дронами и ракетами. В результате обстрела повреждения получило и здание представительства Евросоюза.
Кремль должен понести ответственность за очередную жестокую атаку. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает 24 Канал.
Что известно о повреждении здания представительства Евросоюза?
По информации МИД Украины, во время ночной атаки Россия цинично нанесла удар и по дипломатическим учреждениям, чем грубо нарушила Венскую конвенцию. В результате обстрела была повреждена миссия ЕС в Украине.
Сибига призвал мировых лидеров отреагировать на очередной массированный обстрел. Он подчеркнул, что Украина солидарна со своими европейскими партнерами и готова оказать всю необходимую помощь коллегам из ЕС.
Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь,
– написал Андрей Сибига.
Как чиновники прокомментировали российскую атаку?
Руководительница дипломатии Евросоюза Кая Каллас после ночного обстрела Киева подчеркнула, что в то время, когда мир ищет пути достижения мира, Россия отвечает новыми ракетными ударами.
Каллас решительно призвала Россию прекратить убийства и сесть за стол переговоров.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что ночной массированный обстрел Киева в четверг 28 августа продемонстрировал истинное отношение Кремля к прекращению огня и мирного урегулирования войны.
"Мир" России прошлой ночью: массовый удар по Киеву с использованием дронов и баллистических ракет. По меньшей мере 10 погибших, 30 раненых, много разрушенных зданий,
– отметила госпожа Посол.
Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос оперативно отреагировала на эти события, подчеркнув, что "решительно осуждает эти варварские атаки, которые демонстрируют отказ России от мира и выбор террора".
Она выразила полную солидарность с работниками делегации ЕС, их семьями, а также со всеми украинцами, которые ежедневно вынуждены терпеть российскую агрессию.
Что известно о других разрушениях?
В Мариупольском городском совете сообщили, что во время массированного обстрела Киева пострадал также центр поддержки мариупольцев "ЯМариуполь" на улице Антоновича: взрывная волна выбила окна, но, к счастью, никто не пострадал.
Поврежденный центр поддержки мариупольцев в Киеве
С утра работники занимаются ликвидацией последствий вражеской атаки, поэтому сейчас этот центр временно не принимает посетителей. О возобновлении работы правобережного центра будет сообщено дополнительно.
Российская атака на Киев 28 августа 2025 года
- В Воздушных силах сообщили, что ночью 28 августа россияне применили более 600 средств воздушной атаки, среди которых ударные БпЛА, ракеты наземного на воздушного базирования.
- В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего пострадали восемь районов столицы. Среди раненых – 11-летняя девочка, сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии.
- Киевляне находят обломки боеприпасов в собственных квартирах в некоторых местах. Повреждена также гимназия в центре столицы.