Из-за российского ракетного и дронового удара по Львову под угрозой оказались люди в укрытии админздания. ГСЧС присоединилась к спасению пострадавших и ликвидации последствий атаки.

Вражеские дроны поразили цели в некоторых районах Львова. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру и ГСЧС.

Что известно о пострадавших из-за вражеского обстрела Львова?

В ночь на 21 августа 2025 года Россия ударила ракетами и беспилотниками по Львову. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили три крылатые ракеты Х-101 с кассетными боеприпасами. Однако вражеские беспилотники нанесли значительные разрушения.

В результате атаки повреждено административное здание, где в укрытии на момент удара находились люди. К счастью, пять человек, что прятались от российских дронов, не пострадали.

Видео ликвидации последствий обстрела и эвакуации раненых / ГСЧС

Однако в другом месте, к сожалению, российская атака унесла жизнь одного человека. Также по предварительным данным, три человека получили травмы: врачи скорой осмотрели двух мужчин на месте, еще одного пострадавшего госпитализировали.

Разрушены также частные дома, нежилые постройки и транспортные средства. Взрывные волны выбили окна в жилых домах, а обломки сбитых ракет повредили хозяйственные помещения.

Пострадавшие в результате обстрела люди и разрушенные дома / Фото Львовская областная прокуратура

В нескольких местах вспыхнули пожары, для ликвидации последствий обстрела было привлечено 94 спасателя и 19 единиц специальной техники. Экстренные службы оперативно работали на местах попаданий, чтобы потушить очаги возгорания и оказать помощь пострадавшим.

Что известно о массированном обстреле Украины 21 августа?