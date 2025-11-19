"Сколько можно ждать": Легион "Свобода России" обратился к россиянам на фоне террора Тернополя

В среду, 19 ноября, оккупанты массированно обстреляли Тернополь и убили много мирных жителей. Российское подразделение в составе Вооруженных сил Украины Легион "Свобода России" обратилось к россиянам на фоне очередного террора захватчиков.

Что в Легионе "Свобода России" говорят об очередном терроре врага?

В легионе вспомнили об очередном российском терроре мирных жителей Украины. Военные подчеркнули, что в результате атаки погибли трое детей.

Удар по многоэтажке – не следствие работы ПВО, ударной волны или осколков снаряда... Это тот самый пресловутый "русский мир"?,

– говорится в сообщении.

В Легионе "Свобода России" обратились к работникам заводов и ВПК: "тридцать лет назад вы собирали ракеты в космос. Сегодня вы собрали ракету, которая унесла жизни трех детей".

Также там обратились к гражданам России: "сколько можно ждать?".

"Сегодня это не просто война путинской России и Украины. Это война добра и зла. Будущего и прошлого. Правды и лжи. Война против детоубийц и террористов. Пора наконец выбрать, на чьей вы стороне. Не дайте трагедии стать нормой: выступайте против нее", – подытожили военные.

