"Скільки можна чекати": Легіон "Свобода Росії" звернувся до росіян на тлі терору Тернополя

У середу, 19 листопада, окупанти масовано обстріляли Тернопіль та вбили багато мирних жителів. Російський підрозділ у складі Збройних сил України Легіон "Свобода Росії" звернувся до росіян на тлі чергового терору загарбників.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Легіону "Свобода Росії".

Дивіться також 25 загиблих, влучання в житлові багатоповерхівки: усе про масовану ворожу атаку на Тернопіль

Що у Легіоні "Свобода Росії" кажуть про черговий терор ворога?

У легіоні згадали про черговий російський терор мирних жителів України. Військові підкреслили, що внаслідок атаки загинули троє дітей.

Удар по багатоповерхівці – не наслідок роботи ППО, ударної хвилі або осколків снаряда… Це той самий горезвісний "русский мир"?,

– йдеться у повідомленні.

У Легіоні "Свобода Росії" звернулися до працівників заводів і ВПК: "тридцять років тому ви збирали ракети в космос. Сьогодні ви зібрали ракету, яка забрала життя трьох дітей".

Також там звернулися до громадян Росії: "скільки можна чекати?".

"Сьогодні це не просто війна путінської Росії та України. Це війна добра і зла. Майбутнього і минулого. Правди й брехні. Війна проти дітовбивць і терористів. Пора нарешті вибрати, на чиєму ви боці. Не дайте трагедії стати нормою: виступайте проти неї", – підсумували військові.

Які наслідки російського терору Тернополя?