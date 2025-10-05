Во время вражеской массированной атаки по Украине ночью 5 октября отрабатывали различные подразделения Сил обороны. В то же время боевая работа для украинских военных осложнялась из-за погодных условий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире национального марафона.

Что затрудняло работу Сил обороны по вражеским целям во время атаки 5 октября?

Юрий Игнат отметил, что ночью 5 октября враг осуществил типичный комбинированный удар с применением различных дронов и типов ракет – воздушного, морского и наземного базирования. Основная масса ракет – крылатые "Искандер-К" и "Калибры". Кроме того, было зафиксировано 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Фактически вся масса была направлена на Львовскую область, пострадали определенные объекты, также пострадало Запорожье и другие города – атака была большой и массированной... Враг применяет различные тактические приемы, различные маршруты... Огромное количество с разных направлений – фактически окружают в полукольцо с мест пусков – с моря, воздуха, земли,

– сказал полковник.

Он также подчеркнул, что враг часто акцентировано наносит подобные удары по отдельным регионам. Если раньше масштабной атаке подвергался Киев, то теперь – Львов и Львовская область. В то же время он отметил, что, судя по количеству сбитых целей, Воздушное командование "Запад" ВС ВСУ отработало достойно.

Военный добавил, что на эффективность украинской противовоздушной обороны влияет ряд факторов, в частности изменение тактики россиян. По его словам, работу мобильных огневых групп усложняет высота, на которую поднимаются "Шахеды", а также то, что враг атакует одновременно с разных направлений различными средствами поражения – баллистическими, крылатыми ракетами и дронами, в том числе реактивными.

"Все это усложняет нашу работу, потому что приходится принимать чрезвычайно быстрые решения, определять тип и способ сбивания того или иного дрона, ракеты. Ну, и погодные условия... Они не очень благоприятны для работы пилотируемой авиации, для операторов зенитных дронов – надо видеть цель. Если туман или облачность – это существенно усложняет работу. Но, несмотря на эти сложности, украинские пилоты, в частности F-16 отработали сегодня определенную часть ракет", – объяснил Игнат.

Также он прокомментировал информацию, что враг модернизирует баллистические ракеты, из-за чего их стало сложнее сбивать.

Враг постепенно испытывает различные типы вооружения на поле боя. Конечно, стало сложнее сбивать ракеты, которые летят по квазибаллистической траектории или совершают колебания при заходе на цель,

– отметил представитель Воздушных сил.

Кроме того, Юрий Игнат уточнил, что это создает дополнительные трудности для систем Patriot, поскольку они работают в автоматическом режиме и сложнее рассчитывают точку перехвата цели. К тому же полковник объяснил, что, если ракеты заходят с разных направлений, один комплекс Patriot не может справиться со всеми целями – нужны несколько систем и радаров.

Кстати, авиаэксперт Валерий Романенко в эфире 24 Канала рассказывал, что Россия меняет свои методы, сосредоточившись сейчас на комбинированных ударах по отдельно определенным областям, а не всей Украине. Так, враг хочет наносить такие удары, чтобы они превышали возможности местной противовоздушной обороны.

