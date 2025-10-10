Ночью и утром российская армия нанесла удары по гражданским объектам Украины, в частности по энергетике. Вражеская атака не обошлась без последствий, в разных областях фиксируют разрушения и повреждения.

В результате российской атаки произошли повреждения домов, критических объектов и другой инфраструктуры. В каких регионах фиксируются последствия и насколько они ужасны – читайте в материале 24 Канала.

Что известно о повреждении инфрастуктуры из-за российской атаки 10 октября?