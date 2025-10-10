Росія масовано атакувала енергетику України: які руйнування сталися в областях
Вночі та зранку російська армія завдала ударів по цивільних об'єктах України, зокрема по енергетиці. Ворожа атака не минулася без наслідків, у різних областях фіксують руйнування та пошкодження.
Внаслідок російської атаки сталися пошкодження будинків, критичних об'єктів та іншої інфраструктури. У яких регіонах фіксуються наслідки та наскільки вони жахливі – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що відомо про пошкодження інфрастуктури через російську атаку 10 жовтня?
Андрій Сибіга засудив черговий терор українців
– заявив Сибіга.
Під атакою опинилося Запоріжжя
У Чернігові вкотре пошкоджено енергооб'єкт
Під атаку потрапив об'єкт ДТЕК
Наслідки атаки на Київ
У двох областях аварійно вимикають світло
Київська область була під атакою ворога
Наслідки атаки для інфраструктури Черкащини
На Кіровоградщині є проблеми з водопостачанням
Енергетики ліквідували наслідки атаки на Одещині
БпЛА збивали в Миколаївській області
Наслідки атаки в Дніпропетровській області
Глава міністерства закордоних справ у зв'язку з ударами по критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема енергетиці закликав партнерів рішуче відреагувати.
Путін зробив це 10 жовтня – у річницю першої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році. Це свідома демонстрація того, що за три роки він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів і продовжує відкидати будь-яку змістовну дипломатію та мирні зусилля. Росія гірша за ХАМАС,
Міністр підкреслив, що через терористичний акт Москви помер 7-річний хлопчик у Запоріжжі, десятки цивільних були поранені. У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато людей залишаються без світла через російські удари по цивільних енергетичних об'єктах.
Сибіга також зауважив, що позбавлення людей енергії в умовах зниження осінніх температур прирівнюється до геноциду за статтею II Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи. Тож Росія має відчувати відповідальність за свої дії за допомогою тиску й санкцій.
Вночі Росія атакувала Запоріжжя дронами, внаслідок чого сталися пожежі та травмувалися чотири людини.
За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, цієї ночі ворог спрямовував 8 "Шахедів", 5 ракет і 5 КАБів. Пошкоджено 12 багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору. Крім цього, горіла газова труба багатоповерхівки.
Внаслідок атаки виникли складнощі з постачанням газу в області, однак о 08:23 ситуацію стабілізували.
У лікарні від отриманих травм помер 7-річний хлопчик.
Під прицілом ворога знову був Ніжинський район. Вночі ворог поцілив у енергетичний об'єкт.
Енергетики працюють над відновленням його роботи.
Вночі Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання однієї з теплових енергостанцій. Фахівці працюють над усуненням наслідків.
Через російські удари по енергетиці на Сумщині та Полтавщині запровадили графіки відключень електроенергії. Скільки вони триватимуть – неможливо спрогнозувати, тож обмеження діють до скасування за командою НЕК "Укренерго".
Внаслідок російської атаки на Полтавщині пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі, без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів.
У Черкаській ОВА зазначили, що уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі. Там одна людина зазнала поранень. Усього за допомогою медиків звернулися 8 жителів. Також цілив по критичній інфраструктурі, внаслідок чого довелося перекрити рух греблею ГЕС.
В небі над областю ППО знешкодила 8 російських БпЛА, а також крилату ракету.
Через ракетно-дронову ворожу атаку на Кіровоградщині припинила роботу водонасосна станція ОКВП "Дніпро-Кіровоград" у Світловодську.
Наразі тиск в водомережі знизився, система працює в економному режимі. Для подолання наслідків атаки працюють усі служби.
Зранку в Чорноморську вдалося відновити електропостачання після російської атаки. Критична інфраструктура на Одещині працює в штатному режимі.
Минулої доби росіяни двічі вдарили з артилерії по Куцурубській громаді та п'ять разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.
За ніч сили ППО в області збили чи знешкодили чотири БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів.
За даними ОВА, Дніпропетровщина перебувала під атакою БпЛА та ракет. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському та в Кривому Розі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються.
Відомо, що вночі внаслідок обстрілу постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізувли в стані середньої тяжкості.
В Українській громаді Синельниківського району горів комбайн, вантажівка та господарська споруда.
За уточненою інформацією, у Кривому Розі через ворожу атаку постраждали троє людей – чоловіки 36, 45 і 53 років.
Із дронів російська армія влучила по Миколаївській громаді, там зайнявся приватний будинок.
Над Дніпропетровською областю ППО збила 60 безпілотників.