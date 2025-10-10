Вночі та зранку російська армія завдала ударів по цивільних об'єктах України, зокрема по енергетиці. Ворожа атака не минулася без наслідків, у різних областях фіксують руйнування та пошкодження.

Внаслідок російської атаки сталися пошкодження будинків, критичних об'єктів та іншої інфраструктури. У яких регіонах фіксуються наслідки та наскільки вони жахливі – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про пошкодження інфрастуктури через російську атаку 10 жовтня?