Массированная атака по Украине, взрывы в городах, российские дроны в Польше: хронология 1295 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1295 день. Кремль и его войско не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В ночь на 10 сентября россияне снова терроризировали Украину, запустив дроны и ракеты.
Во время атаки по Украине российские "Шахеды" нарушили и воздушное пространство Польши. О последствиях российских атак по Украине, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 10 сентября, сообщает 24 Канал.
На Хмельнитчине работали силы ПВО
– добавил Тюрин.
Взрывы в Виннице
В Польше из-за "Шахеды" закрывали аэропорты
Во Львове раздавались взрывы
Ряд "Шахедов" во время массированной атаки залетели в Польшу
В 04:30 глава ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в Хмельницкой области работают силы ПВО.
Впоследствии в ОВА сообщили, что по состоянию на 08:00 три человека ранены. Всем пострадавшим оказывают помощь.
Кроме того, враг разрушил швейную фабрику, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах. Объемы нанесенного ущерба устанавливаются,
В ночь на 10 сентября россияне атаковали Винницу "Шахедами".
В Польше закрыты три аэропорта – Жешув-Ясенка (EPRZ), Люблин-Свидник (EPLB) и Варшава-Шопен (EPWA). Эта ситуация вызвана инцидентами с российскими ударными БПЛА, которые пересекли воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.
В половине 3 часов ночи во Львове прогремели взрывы.
После 3 утра во Львов начали лететь новые дроны – и снова работала ПВО и раздалась серия взрывов.
Около полуночи взрывы прогремели в Киеве. Начальник КМВА Тимур Ткаченко написал, что работает ПВО. Громкие взрывы раздавались и около трех ночи.
В ночь на 10 сентября россияне нарушили воздушное пространство Польши. Залетели несколько "Шахедов", из-за чего страна подняла много авиации.
Кроме того, что враг атакует "Шахедами", Россия еще и подняла самолеты дальней авиации.
Телеграмм-канал monitor сообщает, что по состоянию на 00:15 отмечен взлет 4 бортов Ту-95мс с аэродрома "Энгельс".
В ночь на 10 сентября в Ровенской области слышали работу ПВО.