Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1295 день. Кремль и его войско не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В ночь на 10 сентября россияне снова терроризировали Украину, запустив дроны и ракеты.

Во время атаки по Украине российские "Шахеды" нарушили и воздушное пространство Польши. О последствиях российских атак по Украине, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 10 сентября, сообщает 24 Канал.

