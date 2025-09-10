Масована атака по Україні, вибухи в містах, російські дрони в Польщі: хронологія 1295 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1295 день. Кремль та його військо не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. В ніч проти 10 вересня росіяни знову тероризували Україну, запустивши дрони і ракети.
Під час атаки по Україні російські "Шахеди" порушили і повітряний простір Польщі. Про наслідки російських атак по Україні, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 10 вересня, повідомляє 24 Канал.
О 04:30 глава ОВА Сергій Тюрін повідомив, що в Хмельницькій області працюють сили ППО. Згодом в ОВА повідомили, що станом на 08:00 три людини поранені. Усім постраждалим надають допомогу. Крім того, ворог зруйнував швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках. Обсяги завданої шкоди встановлюються, У ніч проти 10 вересня росіяни атакували Вінницю "Шахедами". У Польщі закриті три аеропорти – Жешув-Ясьонка (EPRZ), Люблін-Свідник (EPLB) та Варшава-Шопен (EPWA). Ця ситуація спричинена інцидентами з російськими ударними БПЛА, які перетнули повітряний простір Польщі проти ночі на 10 вересня. О пів на 3 годину ночі у Львові пролунали вибухи. Після 3 ранку до Львова почали летіти нові дрони – і знову працювала ППО та пролунала серія вибухів. Близько опівночі вибухи пролунали в Києві. Начальник КМВА Тимур Ткаченко написав, що працює ППО. Гучні вибухи лунали і близько третьої ночі. У ніч проти 10 вересня росіяни порушили повітряний простір Польщі. Залетіли кілька "Шахедів", через що країна підняла багато авіації. Окрім того, що ворог атакує "Шахедами", Росія ще й підняла літаки дальньої авіації. Телеграм-канал monitor повідомляє, що станом на 00:15 відмічено зліт 4 бортів Ту-95мс з аеродрому "Енгельс". У ніч на 10 вересня в Рівненській області чули роботу ППО.
