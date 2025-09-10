Повномасштабна війна в Україні триває вже 1295 день. Кремль та його військо не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. В ніч проти 10 вересня росіяни знову тероризували Україну, запустивши дрони і ракети.

Під час атаки по Україні російські "Шахеди" порушили і повітряний простір Польщі. Про наслідки російських атак по Україні, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 10 вересня, повідомляє 24 Канал.

