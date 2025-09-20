Укр Рус
20 сентября, 08:16
Атака по Украине, враг бил "Шахедами" и ракетами: хронология 1305 дня войны

Ирина Марцияш

Россия ночью и на рассвете 20 сентября атаковала территорию Украины. Наши защитники дают противнику отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают дроновые и ракетные атаки с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 20 сентября, сообщает 24 Канал.

08:23, 20 сентября

07:09, 20 сентября

В России были взрывы под Самарой, под атаку мог попасть Новокуйбышевский НПЗ

Не менее 5 взрывов прозвучало в Самаре и области. Местные жители рассказали, что громкие звуки в пригороде Самары начались около 3:40 ночи.

Паблик Exilenova+ предположил, что под атаку мог попасть Новокуйбышевский НПЗ.

06:52, 20 сентября

Потери врага на 20 сентября

  • Личного состава – около 1 100 600 (+1070) человек,
  • танков – 11 192 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 280 (+2);
  • артиллерийских систем – 32 927 (+31);
  • РСЗО – 1 492 (+0);
  • средств ПВО – 1 218 (+0);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 61 045 (+365);
  • крылатых ракет – 3 718 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62 168 (+124);
  • специальной техники – 3 968 (+0).
06:14, 20 сентября

ССО отчитались об уничтоженных целях врага

В течение суток подразделениями группировки Сил беспилотных систем поражено/уничтожено 907 целей противника.

Среди пораженных целей:

  • 264 единицы личного состава, из которых 156 – ликвидировано;
  • 15 точек вылета пилотов БпЛА;
  • 23 артиллерийские системы;
  • 5 бронемашин;
  • 36 единиц автомобильной техники;
  • 91 беспилотный летательный аппарат противника типа "коптер" и "крыло".
06:03, 20 сентября

Россияне ударили по Днепру

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что россияне попали ракетой в жилую многоэтажку.

В департаменте транспорта информируют, что в Днепре временно не курсирует троллейбус №8. Местные СМИ также информируют, что от взрывной волны повреждены окна учебного заведения.

05:12, 20 сентября

Днепропетровщина ночью 20 сентября оказалась под массированной атакой БпЛА. Так, там слышали взрывы в Павлограде, впоследствии и в Днепре, а также в Кривом Роге.

04:18, 20 сентября

Взрывы прогремели в Николаеве

Вражеские беспилотники вызвали взрывы в Николаеве. Угрозу для региона создавали около десяти дронов.

А в 04:30 враг начал запускать с юга баллистику. Ракеты полетели также в район Николаева, там раздались повторные взрывы.

04:04, 20 сентября

В Киевской области работает ППО

В Киевской области работает противовоздушная оборона из-за движения ударных БпЛА.

02:56, 20 сентября

Саратов под массированной атакой БпЛА, под обстрел мог попасть НПЗ

Российские пропагандисты пишут, что серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом. В сети предполагали, что, вероятно, целью атаки стал Саратовский НПЗ.