Россия ночью и на рассвете 20 сентября атаковала территорию Украины. Наши защитники дают противнику отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают дроновые и ракетные атаки с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 20 сентября, сообщает 24 Канал.

