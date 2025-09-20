О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 20 сентября, сообщает 24 Канал.
Не менее 5 взрывов прозвучало в Самаре и области. Местные жители рассказали, что громкие звуки в пригороде Самары начались около 3:40 ночи. Паблик Exilenova+ предположил, что под атаку мог попасть Новокуйбышевский НПЗ. В течение суток подразделениями группировки Сил беспилотных систем поражено/уничтожено 907 целей противника. Среди пораженных целей: Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что россияне попали ракетой в жилую многоэтажку. В департаменте транспорта информируют, что в Днепре временно не курсирует троллейбус №8. Местные СМИ также информируют, что от взрывной волны повреждены окна учебного заведения. Днепропетровщина ночью 20 сентября оказалась под массированной атакой БпЛА. Так, там слышали взрывы в Павлограде, впоследствии и в Днепре, а также в Кривом Роге. Вражеские беспилотники вызвали взрывы в Николаеве. Угрозу для региона создавали около десяти дронов. А в 04:30 враг начал запускать с юга баллистику. Ракеты полетели также в район Николаева, там раздались повторные взрывы. В Киевской области работает противовоздушная оборона из-за движения ударных БпЛА. Российские пропагандисты пишут, что серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом. В сети предполагали, что, вероятно, целью атаки стал Саратовский НПЗ.
