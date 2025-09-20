Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 20 вересня, повідомляє 24 Канал.
У Росії були вибухи під Самарою, під атаку міг потрапити Новокуйбишевський НПЗ
Втрати ворога на 20 вересня
ССО відзвітували про знищені цілі ворога
Росіяни вдарили по Дніпру
Вибухи пролунали у Миколаєві
У Київській області працює ППО
Саратов під масованою атакою БпЛА, під обстріл міг потрапити НПЗ
Не менше 5 вибухів пролунало у Самарі та області. Місцеві жителі розповіли, що гучні звуки у передмісті Самари почалися близько 3:40 ночі.
Паблік Exilenova+ припустив, що під атаку міг потрапити Новокуйбишевський НПЗ.
Протягом доби підрозділами угруповання Сил безпілотних систем уражено/знищено 907 цілей противника.
Серед уражених цілей:
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни влучили ракетою в житлову багатоповерхівку.
В департаменті транспорту інформують, що у Дніпрі тимчасово не курсує тролейбус №8. Місцеві ЗМІ також інформують, що від вибухової хвилі пошкоджено вікна навчального закладу.
Дніпропетровщина вночі 20 вересня опинилася під масованою атакою БпЛА. Так, там чули вибухи у Павлограді, згодом й у Дніпрі, а також у Кривому Розі.
Ворожі безпілотники спричинили вибухи у Миколаєві. Загрозу для регіону створювали близько десяти дронів.
А о 04:30 ворог почав запускати з півдня балістику. Ракети полетіли також у район Миколаєва, там пролунали повторні вибухи.
У Київській області працює протиповітряна оборона через рух ударних БпЛА.
Російські пропагандисти пишуть, що серія вибухів пролунала над Саратовом і Енгельсом. У мережі припускали, що, ймовірно, ціллю атаки став Саратовський НПЗ.