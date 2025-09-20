Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 20 вересня, повідомляє 24 Канал.

08:23, 20 вересня

07:09, 20 вересня

У Росії були вибухи під Самарою, під атаку міг потрапити Новокуйбишевський НПЗ

Не менше 5 вибухів пролунало у Самарі та області. Місцеві жителі розповіли, що гучні звуки у передмісті Самари почалися близько 3:40 ночі.

Паблік Exilenova+ припустив, що під атаку міг потрапити Новокуйбишевський НПЗ.

06:52, 20 вересня

Втрати ворога на 20 вересня

  • Особового складу – близько 1 100 600 (+1070) осіб,
  • танків – 11 192 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 280 (+2);
  • артилерійських систем – 32 927 (+31);
  • РСЗВ – 1 492 (+0);
  • засобів ППО – 1 218 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 61 045 (+365);
  • крилатих ракет – 3 718 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 168 (+124);
  • спеціальної техніки – 3 968 (+0).
06:14, 20 вересня

ССО відзвітували про знищені цілі ворога

Протягом доби підрозділами угруповання Сил безпілотних систем уражено/знищено 907 цілей противника.

Серед уражених цілей:

  • 264 одиниці особового складу, з яких 156 – ліквідовано;
  • 15 точок вильоту пілотів БпЛА;
  • 23 артилерійські системи;
  • 5 бронемашин;
  • 36 одиниць автомобільної техніки;
  • 91 безпілотний літальний апарат противника типу "коптер" та "крило".
06:03, 20 вересня

Росіяни вдарили по Дніпру

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни влучили ракетою в житлову багатоповерхівку.

В департаменті транспорту інформують, що у Дніпрі тимчасово не курсує тролейбус №8. Місцеві ЗМІ також інформують, що від вибухової хвилі пошкоджено вікна навчального закладу.

05:12, 20 вересня

Дніпропетровщина вночі 20 вересня опинилася під масованою атакою БпЛА. Так, там чули вибухи у Павлограді, згодом й у Дніпрі, а також у Кривому Розі.

04:18, 20 вересня

Вибухи пролунали у Миколаєві

Ворожі безпілотники спричинили вибухи у Миколаєві. Загрозу для регіону створювали близько десяти дронів.

А о 04:30 ворог почав запускати з півдня балістику. Ракети полетіли також у район Миколаєва, там пролунали повторні вибухи.

04:04, 20 вересня

У Київській області працює ППО

У Київській області працює протиповітряна оборона через рух ударних БпЛА.

02:56, 20 вересня

Саратов під масованою атакою БпЛА, під обстріл міг потрапити НПЗ

Російські пропагандисти пишуть, що серія вибухів пролунала над Саратовом і Енгельсом. У мережі припускали, що, ймовірно, ціллю атаки став Саратовський НПЗ.