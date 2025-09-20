Росія вночі та вдосвіта 20 вересня атакувала територію України. Наші захисники дають противнику відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають дронові та ракетні атаки з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 20 вересня, повідомляє 24 Канал.

