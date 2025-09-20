Мобилизовали все имеющиеся силы: военные показали свою работу во время массированного удара России
- Украинские силы противовоздушной обороны отбили массированную атаку со стороны России, сбив дроны и ракеты.
- Для отражения атаки были привлечены зенитные ракетные системы, мобильные огневые группы, а также пилоты на F-16.
В субботу, 20 сентября, украинские силы противовоздушной обороны отбили очередную массированную атаку со стороны России. Военные смогли сбить как вражеские БпЛА различных типов, так и ракеты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Как работали силы ПВО ночью и утром 20 сентября?
Во время российской атаки по Украине боевая работа Воздушных Сил снова была успешной. Силы обороны вместе смогли отразить воздушное нападение и защитить украинскую территорию.
Для сбивания ракет и дронов привлекли зенитные ракетные системы и расчеты мобильных огневых групп. Также в небе над Украиной работали пилоты на F-16. Они, в частности, сбили немало ракет.
Львиная доля сбитых сегодня Х-101 – именно на счету украинских Fighting Falcons,
– говорится в сообщении.
Результативная работа ПВО: смотрите видео
Что известно о последней атаке по Украине?
Во время массированной атаки по Украине российская армия применила 619 воздушных целей, среди которых 8 ракет "Искандер-М" и 32 крылатые ракеты Х-101. Бойцы противовоздушной обороны сбили 552 дрона, 2 "Искандеры" и 29 Х-101.
В Днепре и районе в результате пожара была повреждена многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий. В областном центре пострадали 36 человек, 8 из которых находятся в больнице. Российская ракета также попала в одних из складов магазина АТБ.
В Киевской области в результате атаки повреждено около 10 гаражных помещений в Бориспольском районе. В Обуховском – горел частный жилой дом. В Бучанском районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание 5 легковых автомобилей.
В результате атаки в Одесской области возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства и разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.
В Дунаевецкой общине Хмельницкой области во время ликвидации пожара после обстрела в одном из домов пожарные обнаружили тело погибшего мужчины.