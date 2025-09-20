У суботу, 20 вересня, українські сили протиповітряної оборони відбили чергову масовану атаку з боку Росії. Військові змогли збити як ворожі БпЛА різних типів, так і ракети.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Як працювали сили ППО вночі та зранку 20 вересня?

Під час російської атаки по Україні бойова робота Повітряних Сил знову була успішною. Сили оборони разом змогли відбити повітряний напад та захистити українську територію.

Для збиття ракет і дронів залучили зенітні ракетні системи та розрахунки мобільних вогневих груп. Також в небі над Україною працювали пілоти на F-16. Вони, зокрема, збили чимало ракет.

Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про останню атаку по Україні?