Летели "Искандеры", "Кинжалы" и "Шахеды": карта движения целей во время массированного удара по энергетике
- Ночью 22 октября энергетическая и нефтегазовая инфраструктура Украины подверглась массированному удару дронов и ракет.
- Атака была направлена на Киев, Запорожье, Каменское, Канев, Триполье, Конотоп, Полтавскую, Измаил, Донецкую и Харьковскую, в частности с применением "Искандеров" и "Кинжалов".
Ночью 22 октября энергетическая и нефтегазовая инфраструктура Украины оказалась под массированным ударом. Мониторы составили карту движения вражеских цидей в небе этой ночью.
Под массированным обстрелом дронов и ракет был восток Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы "ПВО Радар" і монитор.
Как двигались вражеские БпЛА и ракеты во время ночной атаки?
Ночью 22 октября враг массированно атаковал энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру Украины.
Были применены БпЛА Shahed-138, "Герань-2", "Герань-3", "Гарпия-А1"," Гербера" и другие имитационные БпЛА.
Запускали также ракеты "Искандер-М", KN-23, "Искандер-К", "Кинжал", и, вероятно Х-59.
Курс вражеских БпЛА и ракет во время массированной атаки 22 октября / Инфографика "ПВО Радар" и monitorwar
Основное направление удара – Киев, Запорожье, Каменское, Канев, Триполье, Конотоп, Полтавщина, Измаил, Донецкая и Харьковская области.
Как минимум 8 ракет Искандер летели на Киев и Киевскую область. 3 "Кинжала" держали курс на Киевскую и Черкасскую области. По меньшей мере 10 крылатых ракет (в основном "Искандер-К") летели по Кременчугу, Каменскому и Киеву. На Запорожье Россия сбросила не менее 3 КАБов.
Какие последствия ночной атаки России по Украине?
В Минэнерго заявили, что в течение ночи 22 октября враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны.
В результате атаки на Запорожье пострадали многоэтажные дома, а без электроснабжения осталось почти 2 000 человек.
Враг массированно атаковал Киев. Возникли масштабные пожары, повреждены жилые дома, местные предприятия. На момент публикации известно о 2 погибших и 5 пострадавших, в частности 2-летнего ребенка. На Киевщине известно о 4 погибших, среди которых 6-месячный ребенок.