Летели "Искандеры", "Кинжалы" и "Шахеды": карта движения целей во время массированного удара по энергетике

Ночью 22 октября энергетическая и нефтегазовая инфраструктура Украины оказалась под массированным ударом. Мониторы составили карту движения вражеских цидей в небе этой ночью.

Под массированным обстрелом дронов и ракет был восток Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы "ПВО Радар" і монитор.

Как двигались вражеские БпЛА и ракеты во время ночной атаки?

Ночью 22 октября враг массированно атаковал энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру Украины.

Были применены БпЛА Shahed-138, "Герань-2", "Герань-3", "Гарпия-А1"," Гербера" и другие имитационные БпЛА.

Запускали также ракеты "Искандер-М", KN-23, "Искандер-К", "Кинжал", и, вероятно Х-59.



Курс вражеских БпЛА и ракет во время массированной атаки 22 октября / Инфографика "ПВО Радар" и monitorwar

Основное направление удара – Киев, Запорожье, Каменское, Канев, Триполье, Конотоп, Полтавщина, Измаил, Донецкая и Харьковская области.

Как минимум 8 ракет Искандер летели на Киев и Киевскую область. 3 "Кинжала" держали курс на Киевскую и Черкасскую области. По меньшей мере 10 крылатых ракет (в основном "Искандер-К") летели по Кременчугу, Каменскому и Киеву. На Запорожье Россия сбросила не менее 3 КАБов.

Какие последствия ночной атаки России по Украине?