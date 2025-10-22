Летіли "Іскандери", "Кинджали" та "Шахеди": карта руху цілей під час масованого удару енергетиці
- Вночі 22 жовтня енергетична і нафтогазова інфраструктура України зазнала масованого удару дронів та ракет.
- Атака була спрямована на Київ, Запоріжжя, Кам'янське, Канів, Трипілля, Конотоп, Полтавщину, Ізмаїл, Донеччину та Харківщину, зокрема із застосуванням "Іскандерів" та "Кинджалів".
Вночі 22 жовтня енергетична і нафтогазова інфраструктура України опинилась під масованим ударом. Монітори склали карту руху ворожих цідей у небі цієї ночі.
Під масованим обстрілом дронів та ракет був Схід України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали "ППО Радар" і monitor.
Як рухалися ворожі БпЛА та ракети під час нічної атаки?
Вночі 22 жовтня ворог масовано атакував енергетичну та нафтогазову інфраструктуру України.
Було застосовано БпЛА Shahed-138, "Герань-2", "Герань-3", "Гарпія-А1", "Гербера", та інші імітаційні БпЛА.
Запускали також ракети "Іскандер-М", KN-23, "Іскандер-К", "Кинджал", та, ймовірно Х-59.
Курс ворожих БпЛА та ракет під час масованої атаки 22 жовтня / Інфографіка ППО Радар і monitorwar
Основний напрямок удару – Київ, Запоріжжя, Кам'янське, Канів, Трипілля, Конотоп, Полтавщина, Ізмаїл, Донеччина та Харківщина.
Щонаймеше 8 ракет "Іскандер" летіли на Київ та Київщину. Водночас 3 "Кинджали" тримали курс на Київщину та Черкащину. Щонайменше 10 крилатих ракет (здебільшого "Іскандер-К") летіли по Кременчуку, Кам'янському та Києву. На Запоріжжя Росія скинула щонайменше 3 КАБи.
Які наслідки нічної атаки Росії по Україні?
У Міненерго заявили, що протягом ночі 22 жовтня ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни.
У результаті атаки на Запоріжжя постраждали багатоповерхові будинки, а без електропостачання залишилося майже 2 000 людей.
Ворог масовано атакував Київ. Виникли масштабні пожежі, пошкоджені житлові будинки, місцеві підприємства. На момент публікації відомо про 2 загиблих та 5 постраждалих, зокрема 2-річну дитину. На Київщині відомо про 4 загиблих, серед яких 6-місячне немоля.