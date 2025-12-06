Только так можно противодействовать массированным обстрелам, – авиаэксперт о том, что нужно Украине

Массированные атаки по Украине объясняют стратегию России, которая постоянно использует большое количество вооружения. Даже когда врагу чего-то не хватает, Москва обращается к своим партнерам. Так же стоит действовать и Украине.

Так, европейские лидеры должны были бы пересмотреть свои решения по изготовлению оружия. Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что Европа и наша страна должны действовать совместно.

Что нужно Украине для противодействия массированным обстрелам?

По словам бывшего офицера Воздушных сил, в последнее время оккупанты увеличили объемы производства вооружения, а именно крылатых и баллистических ракет, а также "Шахедов".

Россия объединила свои усилия вместе с Ираном, КНДР и Китаем. Когда враг имел недостаток баллистических ракет, то обращался к Северной Корее, тем временем Иран передает россиянам "Шахеды" и технологии их производства. То есть страна-агрессор распределила ресурсы – ключевые задачи передала своим партнерам.

"Сейчас Россия способна выпускать в месяц примерно 6,5 тысяч "Шахедов", 1,5 тысячи из которых может ложиться на склады, чтобы потом использовать по Европе. Европа же выпускает существенно малое количество ракет, которые могли бы противодействовать, в частности, баллистике", – заметил он.

Храпчинский отметил, что Украине и Европе нужно строить единую стратегию развития ВПК и усиливать друг друга. Самое главное – не просто создать оружие, а разработать такое оружие, которое можно быстро масштабировать.

По его мнению, ошибочным является решение бороться против конкретного российского оружия, стоит искать логику использования большого количества средств поражения.

Надо искать, возможно, дешевое, но качественное решение. Только так можно противодействовать массированным обстрелам. Например, французы изготавливают дроны, потому что это сейчас "модно, но они могут двигаться в направлении изготовлении ракет типа "воздух-воздух", которая бы позволила нам отражать российскую авиацию,

– подчеркнул он.

Бывший офицер Воздушных сил добавил, что сейчас остается вопрос, когда Украина и Европа примут кодекс поведения экспорта европейского вооружения. Если Киев будет "играть по правилам" Европы, то она, вероятнее всего, будет больше смотреть на Украину, учитывая поддержку вооружением.

Важно! Недавно Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада заявили о выделении более миллиарда долларов дополнительной военной помощи для Украины через механизм PURL. Это программа, которая позволяет Европе покупать для нас американское оружие.

