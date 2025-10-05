В России осознают, что время играет против них. На этом фоне они будут усиливать обстрелы Украины и рассказывать, какие они "всесильные".

Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин. По его словам, Россия может рассказывать, что они прям побеждают на войне. Но в Соединенных Штатах и Европе четко фиксируют, что это не так.

Почему Россия усилит обстрелы?

Как отметил Климкин, американская администрация не считает, что время работает против нее. Им важно показать результат по урегулированию войны по крайней мере до промежуточных выборов, до которых остался еще год.

Также этот период будет особенно сложным для России из-за проблем в экономике и необходимости поддерживать такую же интенсивность боевых действий.

С этим и связан этот троллинг Трампа с "бумажным тигром". Путин вынужден был на это реагировать. Также Европа, хоть и суперосторожно, но начала реагировать на гибридную войну против себя,

– сказал Климкин.

Россия сейчас будет делать все, чтобы показать, что они держат ситуацию под контролем. Поэтому стоит ожидать дальнейших жестоких обстрелов. Вполне вероятно, что будут массированные атаки по критической инфраструктуре.

Массированная атака 5 октября: кратко