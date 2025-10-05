В Росії усвідомлюють, що час грає проти них. На цьому тлі вони посилюватимуть обстріли України та розповідатимуть, які вони "всесильні".

Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін. За його словами, Росія може розповідати, що вони прям перемагають на війні. Але у Сполучених Штатах та Європі чітко фіксують, що це не так.

Чому Росія посилить обстріли?

Як наголосив Клімкін, американська адміністрація не вважає, що час працює проти неї. Їм важливо показати результат з врегулювання війни принаймні до проміжних виборів, до яких залишився ще рік.

Також цей період буде особливо складним для Росії через проблеми в економіці та потребу підтримувати таку ж саму інтенсивність бойових дій.

З цим і пов'язаний це тролінг Трампа з "паперовим тигром". Путін вимушений був на це реагувати. Також Європа, хоч і суперобережно, але почала реагувати на гібридну війну проти себе,

– сказав Клімкін.

Росія зараз робитиме усе, аби показати, що вони тримають ситуацію під контролем. Тому варто очікувати на подальші жорстокі обстріли. Цілком ймовірно, що будуть масовані атаки по критичній інфраструктурі.

Масована атака 5 жовтня: коротко