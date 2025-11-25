Такого не было с начала войны: почему россияне перешли на другие типы ракет
- Россия увеличила количество ракетных атак по Украине, пытаясь атаковать малозащищенные участки.
- Украина получила новые комплексы Patriot, но их пока недостаточно для полной защиты от российских баллистических ракет.
Россияне увеличили количество применения ракет по территории Украины. Противник ищет малозащищенные участки нашего государства, чтобы наносить там атаки, которые бы имели значительные последствия. К сожалению, иногда оккупантам это удается.
Авиаэксперт Валерий Романенко рассказал 24 каналу, что, в рамках общей тенденции увеличения ударов вражеской баллистикой, Украина пока не получила достаточного количества антибаллистических комплексов. Речь идет о Patriot, ведь только они способны сбивать это оружие.
К теме Что известно о ракетах "Кинжал", которые Россия снова запускала по Украине
Как изменились методы российских атак по Украине?
Валерий Романенко отметил, что есть официальные сообщения, что SAMP/T пока не может обезвреживать российскую баллистику.
Сейчас немцы передали 2 новых комплекса, поэтому в целом у нас 12 Patriot, а два SAMP/T мы используем для уничтожения крылатых ракет и российских самолетов, когда удается это сделать,
– отметил авиаэксперт.
Он также подчеркнул, что во время одного из последних налетов россияне запустили 25 баллистических ракет "Искандер" и 7 ракет "Кинжал". В общем 32 ракеты. С начала войны не было таких массовых запусков.
Важно! Россия 25 ноября осуществила массированный удар по Украине, запустив более 460 ударных дронов и 22 ракеты различных типов. Украинская ПВО сбила большинство из них, однако часть попаданий вызвала серьезные разрушения и жертвы, в частности в Киеве и Одесской области. Владимир Зеленский подчеркнул, что такие атаки доказывают необходимость постоянной поддержки партнеров оружием и системами ПВО.
Сейчас россияне продолжают осуществлять пуски баллистики максимально туда, где, по их мнению, в Украине нет зенитных комплексов.
Но сегодня этот номер не прошел. Например, сегодня из трех запущенных "Искандеров" все три были сбиты,
– подчеркнул Романенко.
Однако, он добавил, что, к сожалению, хуже ситуация с "Кинжалами". Россияне нашли районы, где нет Patriot, поэтому из четырех запущенных "Кинжалов" был сбит только один.
Как работает противовоздушная оборона Украины?
Россияне для атак по территории Украины используют различные виды вооружения, запуская их не только со своей территории, но их с временно оккупированных. Известно, что ночью 22 ноября 2025 противник использовал баллистическую ракету "Искандер" и 104 ударных беспилотников различного типа, из которых 89 были обезврежены.
В ночь на 23 ноября оккупанты запустили по территории территории Украины 98 беспилотников. Противовоздушным силам Украины удалось сбить или подавить 69 вражеских БпЛА различного типа.
Ночью 24 ноября в очередной раз состоялась массированная атака России по территории Украины. Враг применил более 160 ударных беспилотников. Большинство из них, в частности 125, украинские Силы обороны обезвредили, хотя попадания в некоторых регионах Украины все же зафиксированы.