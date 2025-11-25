Такого не было с начала войны: почему россияне перешли на другие типы ракет

Россияне увеличили количество применения ракет по территории Украины. Противник ищет малозащищенные участки нашего государства, чтобы наносить там атаки, которые бы имели значительные последствия. К сожалению, иногда оккупантам это удается.

Авиаэксперт Валерий Романенко рассказал 24 каналу, что, в рамках общей тенденции увеличения ударов вражеской баллистикой, Украина пока не получила достаточного количества антибаллистических комплексов. Речь идет о Patriot, ведь только они способны сбивать это оружие.

К теме Что известно о ракетах "Кинжал", которые Россия снова запускала по Украине

Как изменились методы российских атак по Украине?

Валерий Романенко отметил, что есть официальные сообщения, что SAMP/T пока не может обезвреживать российскую баллистику.

Сейчас немцы передали 2 новых комплекса, поэтому в целом у нас 12 Patriot, а два SAMP/T мы используем для уничтожения крылатых ракет и российских самолетов, когда удается это сделать,

– отметил авиаэксперт.

Он также подчеркнул, что во время одного из последних налетов россияне запустили 25 баллистических ракет "Искандер" и 7 ракет "Кинжал". В общем 32 ракеты. С начала войны не было таких массовых запусков.

Важно! Россия 25 ноября осуществила массированный удар по Украине, запустив более 460 ударных дронов и 22 ракеты различных типов. Украинская ПВО сбила большинство из них, однако часть попаданий вызвала серьезные разрушения и жертвы, в частности в Киеве и Одесской области. Владимир Зеленский подчеркнул, что такие атаки доказывают необходимость постоянной поддержки партнеров оружием и системами ПВО.

Сейчас россияне продолжают осуществлять пуски баллистики максимально туда, где, по их мнению, в Украине нет зенитных комплексов.

Но сегодня этот номер не прошел. Например, сегодня из трех запущенных "Искандеров" все три были сбиты,

– подчеркнул Романенко.

Однако, он добавил, что, к сожалению, хуже ситуация с "Кинжалами". Россияне нашли районы, где нет Patriot, поэтому из четырех запущенных "Кинжалов" был сбит только один.

Как работает противовоздушная оборона Украины?