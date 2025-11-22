Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке по Украине?

Ночью 22 ноября россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" с ВОТ АР Крым. Враг также терроризировал 104-мя ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.

Захватчики запускали воздушные цели с направлений:

Орел,

Брянск,

Шаталово,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск, что в России,

Чауда – ТОТ АР Крым и ТОТ Донецк.

Около 65 из запущенных дронов – "Шахеды".

Предварительно, по состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 15 локациях, а также баллистической ракеты на одной локации,

– говорится в сообщении.

Где атаковал враг ночью?