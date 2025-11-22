Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно об атаке по Украине?
Ночью 22 ноября россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" с ВОТ АР Крым. Враг также терроризировал 104-мя ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.
Захватчики запускали воздушные цели с направлений:
- Орел,
- Брянск,
- Шаталово,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск, что в России,
- Чауда – ТОТ АР Крым и ТОТ Донецк.
Около 65 из запущенных дронов – "Шахеды".
Предварительно, по состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 15 локациях, а также баллистической ракеты на одной локации,
– говорится в сообщении.
Где атаковал враг ночью?
Враг ночью атаковал пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Вражескими обстрелами повреждена инфраструктура паромного комплекса "Орловка". Международный пункт пропуска Орловка временно приостанавливает работу.
Напомним, в Измаильском районе Одесской области ночью 22 ноября слышали взрывы. Агрессор бил дронами по региону.
Ночью 22 ноября Воздушные силы сообщили об угрозе атаки дронами и по Запорожью. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров написал, что работает ПВО. Местные жители услышали взрывы.