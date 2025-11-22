Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "СВОИ Кривой Рог".
Что известно о взрывах в Павлограде?
Воздушную тревогу для Павлоградского района объявили ориентировочно в 05:22. Через несколько часов опасность охватила другие части региона. Тогда Воздушные силы сообщали об угрозе применения вражеских дронов.
Около 08:47 появилась информация об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Скоростную цель фиксировали южнее Павлограда, она двигалась северо-западным курсом. Впоследствии в городе было шумно.
В Павлограде слышали взрывы. До отбоя внимательно,
– говорится в сообщении.
Отметим, мониторинговые каналы сообщали о пусках баллистического вооружения с территории российского Таганрога.
Где слышали взрывы ночью?
- Напомним, под российским ударом сегодня оказалась Одесская область. Громко было в Измаильском районе. Мониторинговые каналы сообщали, что в направлении района двигались около 30 ударных беспилотников.
- Также россияне атаковали Запорожскую область. Руководитель областной военной администрации Иван Федоров сообщал о работе противовоздушной обороны в регионе. Воздушная цель двигалась к Вознесенскому району города.
- К тому же вечером 21 ноября взрывы слышали в Сумах. По данным властей, было попадание в нежилом секторе в Заречном районе города. Люди не пострадали. Россияне ударили ударным беспилотником типа "Герань".