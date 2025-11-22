Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "СВОИ Кривой Рог".

Что известно о взрывах в Павлограде?

Воздушную тревогу для Павлоградского района объявили ориентировочно в 05:22. Через несколько часов опасность охватила другие части региона. Тогда Воздушные силы сообщали об угрозе применения вражеских дронов.

Около 08:47 появилась информация об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Скоростную цель фиксировали южнее Павлограда, она двигалась северо-западным курсом. Впоследствии в городе было шумно.

В Павлограде слышали взрывы. До отбоя внимательно,

– говорится в сообщении.

Отметим, мониторинговые каналы сообщали о пусках баллистического вооружения с территории российского Таганрога.

Где слышали взрывы ночью?