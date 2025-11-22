Запорожская ОГА информирует о работе ПВО. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки "Шахеды" в очередной раз атакуют Украину: куда летят дроны, и для каких областей есть угроза

Что известно о взрывах в Запорожье ночью 22 ноября?

Воздушную тревогу в Запорожье объявили в 02:40 ночью 22 ноября. Воздушные силы сообщили в социальных сетях, что над городом заметили беспилотник российской армии.

Сразу глава Запорожской ОВА Иван Федоров написал, что работает ПВО. Местные услышали взрывы. Воздушная цель врага пыталась угрожать Вознесенскому району города.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетные опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?