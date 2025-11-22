Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "СВОЇ Кривий Ріг".
Що відомо про вибухи у Павлограді?
Повітряну тривогу для Павлоградського району оголосили орієнтовно о 05:22. Через кілька годин небезпека охопила інші частини регіону. Тоді Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ворожих дронів.
Близько 08:47 з'явилася інформація про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Швидкісну ціль фіксували південніше Павлограду, вона рухалася північно-західним курсом. Згодом у місті було гучно.
У Павлограді чули вибухи. До відбою уважно,
– ідеться у повідомленні.
Зазначимо, моніторингові канали повідомляли про пуски балістичного озброєння з території російського Таганрогу.
Де чули вибухи вночі?
Нагадаємо, під російським ударом сьогодні опинилася Одеська область. Гучно було в Ізмаїльському районі. Моніторингові канали повідомляли, що у напрямку району рухалися близько 30 ударних безпілотників.
Також росіяни атакували Запорізьку область. Керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляв про роботу протиповітряної оборони у регіоні. Повітряна ціль рухалася до Вознесенського району міста.
До того ж вечері 21 листопада вибухи чули у Сумах. За даними влади, було влучання у нежитловому секторі у Зарічному районі міста. Люди не постраждали. Росіяни вдарили ударним безпілотником типу "Герань".