Що відомо про вибухи у Павлограді?

Повітряну тривогу для Павлоградського району оголосили орієнтовно о 05:22. Через кілька годин небезпека охопила інші частини регіону. Тоді Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ворожих дронів.

Близько 08:47 з'явилася інформація про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Швидкісну ціль фіксували південніше Павлограду, вона рухалася північно-західним курсом. Згодом у місті було гучно.

У Павлограді чули вибухи. До відбою уважно,

– ідеться у повідомленні.

Зазначимо, моніторингові канали повідомляли про пуски балістичного озброєння з території російського Таганрогу.

