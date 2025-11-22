Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Вибухи у Павлограді: туди летіла швидкісна ціль
Що відомо про атаку по Україні?
Вночі 22 листопада росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" з ТОТ АР Крим. Ворог також тероризував 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів.
Загарбники запускали повітряні цілі з напрямків:
- Орел,
- Брянськ,
- Шаталово,
- Міллєрово,
- Приморсько-Ахтарськ, що в Росії,
- Чауда – ТОТ АР Крим та ТОТ Донецьк.
Близько 65 із запущених дронів – "Шахеди".
Попередньо, станом на 9 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації,
– ідеться в повідомленні.
Де атакував ворог вночі?
Ворог вночі атакував пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Ворожими обстрілами пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка". Міжнародний пункт пропуску Орлівка тимчасово призупиняє роботу.
Нагадаємо, в Ізмаїльському районі Одеської області вночі 22 листопада чули вибухи. Агресор бив дронами по регіону.
Вночі 22 листопада Повітряні сили повідомили про загрозу атаки дронами і по Запоріжжю. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що працює ППО. Місцеві почули вибухи.