Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку по Україні?

Вночі 22 листопада росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" з ТОТ АР Крим. Ворог також тероризував 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів.

Загарбники запускали повітряні цілі з напрямків:

Орел,

Брянськ,

Шаталово,

Міллєрово,

Приморсько-Ахтарськ, що в Росії,

Чауда – ТОТ АР Крим та ТОТ Донецьк.

Близько 65 із запущених дронів – "Шахеди".

Попередньо, станом на 9 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації,

– ідеться в повідомленні.

