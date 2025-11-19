Укр Рус
19 ноября, 10:19
11

Значительные разрушения домов и есть жертвы: все о массированной вражеской атаке на Тернополь

Дарья Смородская

Россия утром 19 ноября целенаправленно ударила по Тернополю. Под атаку попали жилые дома, некоторые из них разрушены существенно. К сожалению, не обошлось без жертв.

24 Канал собрал всю информацию об атаке на Тернополь, о пострадавших и последствиях обстрела.

Тернополь подвергся вражеской атаке: что известно?

 

10:14, 19 ноября

По состоянию на 10:00 количество погибших возросло до 10 человек, а раненых – до 37, 12 из них – дети.

10:09, 19 ноября

В полиции рассказали о последствиях атаки

По данным правоохранителей, в Тернополе повреждены две жилые 9-этажки. В одной произошел пожар, в другой – разрушения с 3-го по 9-й этаж. Люде из заблокированных квартир эвакуируют. Есть также люди под завалами.

На местах с жителями работают психологи. Развернуты Пункты Несокрушимости, мобильные кухни обеспечивают людей теплой пищей. Полицейские фиксируют каждое доказательство военного преступления против гражданских людей.

 

10:07, 19 ноября

Введены аварийные отключения света

Аварийные отключения из-за последствий атаки утром ввели на Прикарпатье, Тернопольщине, Львовщине, почасовые отключения действуют в Ровенской области.

10:05, 19 ноября

После атаки в Тернополе ухудшился воздух после атаки

В ОВА сообщают, что содержание хлора в воздухе в городе превышает норму в 6 раз. Жителям рекомендуют по возможности не выходить из дома и закрыть окна.

10:03, 19 ноября

Премьер-министр отреагировала на атаку

Юлия Свириденоко получила доклады о последствиях российской атаки и дальнейших ликвидационных работ в нескольких регионах, в частности – в Тернополе.

Мои соболезнования родным и близким погибших. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия, разбирают завалы. Руководитель службы - на месте ударов. Работают пункты несокрушимости. Кроме того, развернута дополнительная инфраструктура для поддержки людей: пункты обогрева, питания, – написала глава Кабмина.

09:59, 19 ноября

На месте атаки работают все службы. В доме на улице Стуса, 8 продолжается разбор завалов.

 

09:59, 19 ноября

Известно о первых жертвах

В Тернополе в результате российской атаки по состоянию на 09:59 погибло 9 человек, еще 22 получили ранения.

Российские ракеты попали в жилые девятиэтажки, вызвав значительные разрушения и пожары

08:44, 19 ноября

Куда прилетели дроны и ракеты?

Во время атаки были повреждены жилые дома и другая инфраструктура. Одна из многоэтажек повреждена существенно – там уничтожена верхняя часть. Еще на нескольких локациях есть существенные повреждения. Под завалами могут быть люди.

07:00, 19 ноября

Россияне запустили на Тернополь ракеты и дроны

В Воздушных силах сообщили об опасности атаки дронами для региона. Около 06:41 в городе были слышны взрывы. Позже громкие звуки звучали снова несколько раз.