Значительные разрушения домов и есть жертвы: все о массированной вражеской атаке на Тернополь

Россия утром 19 ноября целенаправленно ударила по Тернополю. Под атаку попали жилые дома, некоторые из них разрушены существенно. К сожалению, не обошлось без жертв.

24 Канал собрал всю информацию об атаке на Тернополь, о пострадавших и последствиях обстрела.

Тернополь подвергся вражеской атаке: что известно?