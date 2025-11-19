Укр Рус
24 Канал Новини України Значні руйнування будинків та є жертви: усе про масовану ворожу атаку на Тернопіль
19 листопада, 10:19
11

Дар'я Смородська

Росія зранку 19 листопада цілеспрямовано вдарила по Тернополю. Під атаку потрапили житлові будинки, деякі з них зруйновані суттєво. На жаль, не минулося без жертв.

24 Канал зібрав усю інформацію про атаку на Тернопіль, про постраждалих та наслідки обстрілу.

Тернопіль зазнав ворожої атаки: що відомо?

 

10:14, 19 листопада

Станом на 10:00 кількість загиблих зросла до 10 людей, а поранених – до 37, 12 з них – діти.

10:09, 19 листопада

У поліції розповіли про наслідки атаки

За даними правоохоронців, у Тернополі пошкоджені дві житлові 9-поверхівки. В одній сталася пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх. Люде із заблокованих квартир евакуюють. Є також люди під завалами. 

На місцях з жителями працюють психологи. Розгорнуто Пункти Незламності, мобільні кухні забезпечують людей теплою їжею. Поліцейські фіксують кожен доказ воєнного злочину проти цивільних людей. 

 

10:07, 19 листопада

Запроваджені аварійні відключення світла

Аварійні відключення через наслідки атаки зранку ввели на Прикарпатті, Тернопільщині, Львівщині, погодинні відключення діють у Рівненській області.

10:05, 19 листопада

Після атаки в Тернополі погіршилося повітря

В ОВА повідомляють, що вміст хлору в повітрі у місті перевищує норму в 6 разів. Жителям рекомендують по можливості не виходити з дому та зачинити вікна.

10:03, 19 листопада

Прем'єр-міністерка відреагувала на атаку

Юлія Свириденоко отримала доповіді щодо наслідків російської атаки і подальших ліквідаційних робіт у кількох регіонах, зокрема – в Тернополі.

Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки, розбирають завали. Керівник служби — на місці ударів. Працюють пункти незламності. Крім того, розгорнута додаткова інфраструктура для підтримки людей: пункти обігріву, харчування, – написала очільниця Кабміну.

09:59, 19 листопада

На місці атаки працюють всі служби. В будинку на вулиці Стуса, 8 триває розбір завалів.

 

09:59, 19 листопада

Відомо про першиї жертв

У Тернополі внаслідок російської атаки станом на 09:59 загинуло 9 осіб, ще 22 отримали поранення.

Російські ракети влучили у житлові дев'ятиповерхівки, спричинивши значні руйнування та пожежі

08:44, 19 листопада

Куди прилетіли дрони та ракети?

Під час атаки були пошкоджені житлові будинки та інша інфраструктура. Одна з багатоповерхівок пошкоджена суттєво – там знищена верхня частина. Ще на кількох локаціях є суттєві ушкодження. Під завалами можуть бути люди.

07:00, 19 листопада

Росіяни запустили на Тернопіль ракети та дрони

У Повітряних силах повідомили про небезпеку атаки дронами для регіону. Близько 06:41 в місті було чутно вибухи. Пізніше гучні звуки лунали знову кілька разів.