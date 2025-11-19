Значні руйнування будинків та є жертви: усе про масовану ворожу атаку на Тернопіль
Росія зранку 19 листопада цілеспрямовано вдарила по Тернополю. Під атаку потрапили житлові будинки, деякі з них зруйновані суттєво. На жаль, не минулося без жертв.
24 Канал зібрав усю інформацію про атаку на Тернопіль, про постраждалих та наслідки обстрілу.
Тернопіль зазнав ворожої атаки: що відомо?
Станом на 10:00 кількість загиблих зросла до 10 людей, а поранених – до 37, 12 з них – діти. За даними правоохоронців, у Тернополі пошкоджені дві житлові 9-поверхівки. В одній сталася пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх. Люде із заблокованих квартир евакуюють. Є також люди під завалами. На місцях з жителями працюють психологи. Розгорнуто Пункти Незламності, мобільні кухні забезпечують людей теплою їжею. Поліцейські фіксують кожен доказ воєнного злочину проти цивільних людей. Аварійні відключення через наслідки атаки зранку ввели на Прикарпатті, Тернопільщині, Львівщині, погодинні відключення діють у Рівненській області. В ОВА повідомляють, що вміст хлору в повітрі у місті перевищує норму в 6 разів. Жителям рекомендують по можливості не виходити з дому та зачинити вікна. Юлія Свириденоко отримала доповіді щодо наслідків російської атаки і подальших ліквідаційних робіт у кількох регіонах, зокрема – в Тернополі. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки, розбирають завали. Керівник служби — на місці ударів. Працюють пункти незламності. Крім того, розгорнута додаткова інфраструктура для підтримки людей: пункти обігріву, харчування, – написала очільниця Кабміну. У Тернополі внаслідок російської атаки станом на 09:59 загинуло 9 осіб, ще 22 отримали поранення. Російські ракети влучили у житлові дев'ятиповерхівки, спричинивши значні руйнування та пожежі У Повітряних силах повідомили про небезпеку атаки дронами для регіону. Близько 06:41 в місті було чутно вибухи. Пізніше гучні звуки лунали знову кілька разів.
У поліції розповіли про наслідки атаки
Запроваджені аварійні відключення світла
Після атаки в Тернополі погіршилося повітря
Прем'єр-міністерка відреагувала на атаку
Відомо про першиї жертв
Куди прилетіли дрони та ракети?
Росіяни запустили на Тернопіль ракети та дрони
