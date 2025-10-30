Более 650 дронов и полсотни ракет, – Зеленский назвал ужасающие цифры массированной атаки

Россия ночью и утром 30 октября массированно терроризировала Украину. Владимир Зеленский отреагировал на комбинированный удар и назвал, сколько вражеских целей летело по мирным городам.

Под огонь оккупантов попали более 10 областей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на президента Украины.

Что сказал Зеленский об атаке?

Россия нанесла массированный удар по Украине в четверг, 30 октября. По словам Зеленского, враг применил более 650 различных дронов и более 50 ракет.

Оккупанты били по украинцам также баллистикой и запускали цели из авиации. Часть целей сбили силы ПВО, но, к сожалению, есть и попадания.

В общем атакой охвачены такие области: Винницкая, Киевская, Николаевская, Черкасская, Полтавская, Днепровская, Черниговская, Сумская, Ивано-Франковская, Львовская и другие.

Зеленский показал последствия террора 30 октября / Фото ГСЧС

В регионах продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты возвращают электро- и водоснабжение потребителям.

Россия продолжает террористическую войну против жизни, и важно, чтобы каждая такая подлая атака по гражданским возвращалась в Россию конкретными последствиями – санкциями и реальным давлением,

– подчеркнул лидер Украины.

Президент призвал бить, в частности санкциями, по нефтегазовой отрасли и финансам врага. Зеленский рассчитывает на шаги США, ЕС и стран G7.

Какие последствия атаки 30 октября?