Вероятно, самая мощная атака, – авиаэксперт разобрал ночной удар по Украине

Ночью и утром 30 октября Россия массированно атаковала Украину. Враг использовал 650 различных дронов и более 50 ракет. Вероятно, это была самая мощная атака.

Основная цель ударов – это уничтожение украинской энергетики. Это в эфире 24 Канала отметил эксперт по авиации Константин Криволап.

Почему эта атака самая мощная?

Константин Криволап отметил, что оккупанты привлекли для атаки, в частности, самолеты Ту-95, которые сейчас не могут нести более 4 ракет. Ракет Х-101 было примерно 30. В общем Россия накапливала все необходимое для этих ударов.

Вероятно, эта атака самая мощная, которая была и по количеству "Шахедов", и по количеству ракет, которые были задействованы, ассортиментом этих ракет. Потому что я здесь не вижу ракет, которые не применялись,

– подчеркнул он.

Ракеты Х-59, Х-69 были использованы. Также противорадиолокационная ракета Х-31П, "Кабир", "Кинжалы", "Искандеры". То есть виды вооружения, которые можно было, Россия фактически применила.

В частности, россияне били по Ладыжину Винницкой области, где расположена большая ТЭЦ. В Ладыжине сейчас существенные проблемы с водоснабжением, нет электроэнергии. Там достаточно серьезная ситуация.

Основная цель – это уничтожение энергетики. Путин со своими ракетными войсками делают все для того, чтобы оставить нас не столько без электроэнергии, сколько без тепла. Думаю, с электроэнергией как-то будет, но с теплом будут серьезные проблемы,

– сказал авиаэксперт.

Что известно об атаке 30 октября?