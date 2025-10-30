Вероятно, самая мощная атака, – авиаэксперт разобрал ночной удар по Украине
- Россия атаковала Украину, использовав 650 дронов и более 50 ракет, включая различные виды, такие как Х-101, Х-59, Х-69, и "Искандеры".
- Авиаэксперт считает, что, вероятно, эта атака была самой мощной.
Ночью и утром 30 октября Россия массированно атаковала Украину. Враг использовал 650 различных дронов и более 50 ракет. Вероятно, это была самая мощная атака.
Основная цель ударов – это уничтожение украинской энергетики. Это в эфире 24 Канала отметил эксперт по авиации Константин Криволап.
Почему эта атака самая мощная?
Константин Криволап отметил, что оккупанты привлекли для атаки, в частности, самолеты Ту-95, которые сейчас не могут нести более 4 ракет. Ракет Х-101 было примерно 30. В общем Россия накапливала все необходимое для этих ударов.
Вероятно, эта атака самая мощная, которая была и по количеству "Шахедов", и по количеству ракет, которые были задействованы, ассортиментом этих ракет. Потому что я здесь не вижу ракет, которые не применялись,
– подчеркнул он.
Ракеты Х-59, Х-69 были использованы. Также противорадиолокационная ракета Х-31П, "Кабир", "Кинжалы", "Искандеры". То есть виды вооружения, которые можно было, Россия фактически применила.
В частности, россияне били по Ладыжину Винницкой области, где расположена большая ТЭЦ. В Ладыжине сейчас существенные проблемы с водоснабжением, нет электроэнергии. Там достаточно серьезная ситуация.
Основная цель – это уничтожение энергетики. Путин со своими ракетными войсками делают все для того, чтобы оставить нас не столько без электроэнергии, сколько без тепла. Думаю, с электроэнергией как-то будет, но с теплом будут серьезные проблемы,
– сказал авиаэксперт.
Что известно об атаке 30 октября?
С 19:00 29 октября и в ночь на 30 октября Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Россияне запустили более 600 дронов и 52 ракеты. Украине удалось сбить/подавлить более 600 воздушных целей.
Из-за последствий массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты по всей Украине ввели графики. Объем ограничений варьируется в зависимости от региона.
В общем атака охватила такие области: Винницкая, Киевская, Николаевская, Черкасская, Полтавская, Днепровская, Черниговская, Сумская, Ивано-Франковская, Львовская и другие.