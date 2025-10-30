Імовірно, найпотужніша атака, – авіаексперт розібрав нічний удар по Україні
- Росія атакувала Україну, використавши 650 дронів та понад 50 ракет різних видів, зокрема Х-101, Х-59, Х-69, та "Іскандери".
- Авіаексперт вважає, що, ймовірно, ця атака була найпотужнішою.
Уночі та зранку 30 жовтня Росія масовано атакувала Україну. Ворог використав 650 різних дронів та понад 50 ракет. Імовірно, це була найпотужніша атака.
Основна мета ударів – це знищення української енергетики. Це в ефірі 24 Каналу зауважив експерт з авіації Костянтин Криволап.
До теми Понад 650 дронів і пів сотні ракет, – Зеленський назвав жахливі цифри масованої атаки
Чому ця атака найпотужніша?
Костянтин Криволап зазначив, що окупанти залучили для атаки, зокрема, літаки Ту-95, які зараз не можуть нести понад 4 ракети. Ракет Х-101 було приблизно 30. Загалом Росія накопичувала усе потрібне для цих ударів.
Ймовірно, ця атака найпотужніша, яка була, і за кількістю "Шахедів", і за кількістю ракет, які були залучені, асортиментом цих ракет. Тому що я тут не бачу ракет, які не застосовувались, – зауважив Криволап.
Ракети Х-59, Х-69 були використані. Також протирадіолокаційна ракета Х-31П, "Кабір", "Кинджали", "Іскандери". Тобто види озброєння, які можна було, Росія фактично застосувала.
Зокрема, росіяни били по Ладижину Вінницької області, де розташована велика ТЕЦ. У Ладижині зараз суттєві проблеми з водопостачанням, немає електроенергії. Там досить серйозна ситуація.
Основна мета – це знищення енергетики. Путін зі своїми ракетними військами роблять все для того, щоб залишити нас не стільки без електроенергії, скільки без тепла. Думаю, з електроенергією якось буде, але з теплом будуть серйозні проблеми,
– сказав авіаексперт.
Що відомо про атаку 30 жовтня?
З 19:00 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Росіяни запустили понад 600 дронів та 52 ракети. Україні вдалося збити та придушити понад 600 повітряних цілей.
Через наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти по всій Україні ввели графіки. Обсяг обмежень варіюється залежно від регіону.
Загалом атака охопила такі області: Вінницька, Київська, Миколаївська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Чернігівська, Сумська, Івано‑Франківська, Львівська та інші.