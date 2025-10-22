Под ударом энергетика и дома: Россия атаковала 10 областей, – Зеленский
- Российские войска атаковали 10 областей Украины, в частности энергообъекты и жилые дома, вызвав пожары и многочисленные жертвы.
- Президент Зеленский призвал международных партнеров принять новые санкции против России и поблагодарил за помощь средствами ПВО, подчеркивая важность глобального ответа на агрессию.
Российские войска 22 октября атаковали баллистикой и дронами 10 областей Украины. Под ударами оказались энергообъекты и жилые дома.
На очередной российский террор отреагировал президент Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Как отреагировал Зеленский на обстрел Украины?
Президент Зеленский сообщил, что в ночь на 22 октября российская армия нанесла масштабные удары по Украине. Под прицелом оказались Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.
Под ударами были обычные города, в основном наша энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома,
– сообщил Зеленский.
В нескольких городах вспыхнули пожары, в частности в Запорожье и Киеве. Известно о более 20 пострадавших, среди них дети. Шестерых людей, включая двух детей, убила этой ночью Россия.
Кадры ночного террора Украины: смотрите видео
Лидер Украины подчеркнул, что Россия продолжает террор мирного населения и инфраструктуры, потому что не чувствует достаточного международного давления.
Зеленский призвал партнеров принять новый санкционный пакет ЕС и усилить давление со стороны США и стран G7.
Кроме того, президент Украины поблагодарил государства, которые помогают средствами ПВО, ракетами и дальнобойным вооружением. Он подчеркнул, что такая поддержка спасает жизни и приближает завершение войны.
"Очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ", – добавил президент Зеленский.
Какие последствия в областях?
В результате обстрела Киевской области погибли четверо мирных жителей, среди них шестимесячный младенец и 12-летняя девочка.
В Запорожье за помощью к медикам обратились 13 пострадавших обратились 13 пострадавших. Без электроснабжения остались около двух тысяч человек.
В Киеве погибли два человека. Среди пострадавших – четверо детей. Все травмированные находятся в больнице.
Отключение электроэнергии введено в большинстве областей Украины.