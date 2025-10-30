Россия массированно терроризирует Украину дронами и ракетами: какие последствия атаки
В ночь на 30 октября Россия в очередной раз запустила по Украине ракеты и ударные беспилотники. В ряде областей прогремели взрывы и уже есть первые последствия атаки.
К чему привел массированный вражеский обстрел Украины, что известно о разрушениях и пострадавших на данный момент – собирает 24 Канал.
Какие последствия обстрела 30 октября?
Задержки поездов из-за атаки
– говорится в сообщении.
Последствия атаки на Киевскую область
Из-за угрозы удара весь коммунальный транспорт в Ивано-Франковской общине прекращает движение, сообщили в "Электроавтотранс".
Укрзализныця сообщила, что в результате вражеского обстрела произошло обесточивание на Николаевщине.
Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками,
Это касается рейсов:
У Ивано-Франковской области раздаются взрывы. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе сил ПВО.
Серия взрывов прогремела в Днепре.
У Киевской области раздались взрывы. На область направлялось около 20 вражеских дронов.
Киевская ОВА, сообщила о первых последствиях атаки.
Взрывы прогремели в Киеве. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении БпЛА на город. В столице работала ПВО.