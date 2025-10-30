Укр Рус
24 Канал Новини України Росія масовано тероризує Україну дронами та ракетами: які наслідки атаки
30 жовтня, 06:22
6

Росія масовано тероризує Україну дронами та ракетами: які наслідки атаки

Дарія Черниш

У ніч проти 30 жовтня Росія вкотре запустила по Україні ракети та ударні безпілотники. У низці областей пролунали вибухи та вже є перші наслідки атаки.

До чого призвів масований ворожий обстріл України, що відомо про руйнування та постраждалих на цю мить – збирає 24 Канал.

Які наслідки обстрілу 30 жовтня?

 

 

06:24, 30 жовтня

Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджені об'єкти інфраструктури. Є влучання у гуртожиток, де зруйновані кілька поверхів. Сталося кілька займань.

Кількість постраждалих зросла до 11. 

Серед поранених шестеро дітей від 3 до 6 років. Усім надають необхідну медичну допомогу.

06:19, 30 жовтня

Через загрозу удару весь комунальний транспорт в Івано-Франківській громаді припиняє рух, повідомили в "Електроавтотранс".

04:44, 30 жовтня

У Івано-Франківській області лунають вибухи. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу сил ППО.

03:10, 30 жовтня

Наслідки атаки на Київщину

У Київській області пролунали вибухи. На область прямувало близько 20 ворожих дронів. 

Київська ОВА, повідомила про перші наслідки атаки.

  • У Борисполі постраждала 36-річна жінка. Її ушпиталили з термічними опіками та різаними ранами.
  • У місті сталася пожежа у приватному будинку, пошкоджено вікна двох багатоповерхівок та приватних будинків. Також знищено два автомобілі та ще чотири – пошкоджено.
01:29, 30 жовтня

Вибухи прогриміли у Києві. Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА на місто. У столиці працювала ППО.