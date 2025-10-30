Росія масовано тероризує Україну дронами та ракетами: які наслідки атаки
У ніч проти 30 жовтня Росія вкотре запустила по Україні ракети та ударні безпілотники. У низці областей пролунали вибухи та вже є перші наслідки атаки.
До чого призвів масований ворожий обстріл України, що відомо про руйнування та постраждалих на цю мить – збирає 24 Канал.
Дивіться також Триває терор "Шахедами" і крилатими ракетами: небезпека дісталася Києва і просувається на Захід
Які наслідки обстрілу 30 жовтня?
Через загрозу удару весь комунальний транспорт в Івано-Франківській громаді припиняє рух, повідомили в "Електроавтотранс". У Івано-Франківській області лунають вибухи. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу сил ППО. У Київській області пролунали вибухи. На область прямувало близько 20 ворожих дронів. Київська ОВА, повідомила про перші наслідки атаки. Вибухи прогриміли у Києві. Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА на місто. У столиці працювала ППО.
Наслідки атаки на Київщину
Через загрозу удару весь комунальний транспорт в Івано-Франківській громаді припиняє рух, повідомили в "Електроавтотранс".
У Івано-Франківській області лунають вибухи. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу сил ППО.
У Київській області пролунали вибухи. На область прямувало близько 20 ворожих дронів.
Київська ОВА, повідомила про перші наслідки атаки.
Вибухи прогриміли у Києві. Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА на місто. У столиці працювала ППО.