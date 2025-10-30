Терроризировали всю страну: карта пролета вражеских ракет и дронов
- 30 октября Россия осуществила массированную атаку на Украину, запустив крылатые и баллистические ракеты, а также ударные дроны-камикадзе.
- Основными целями атаки стали газовая и энергетическая инфраструктура в ряде областей Украины.
Россия 30 октября в очередной раз массированно терроризировала Украину различными воздушными целями. По территории нашего государства летели вражеские ракеты и ударные дроны.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на monitorwar.
Куда летели вражеские цели 30 октября?
Ночью и утром четверга, 30 октября, российские террористы снова запустили по Украине крылатые и баллистические ракеты, а также ударные и имитационные дроны-камикадзе. По данным мониторов, во время массированной атаки по Украине враг направил ракеты Х-101, "Калибры", "Кинжалы" и, вероятно, "Искандер-К".
Движение вражеских целей 30 октября / Фото monitorwar
Карта пролета ракет и дронов показывает, что больше всего ударов пришлось на Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Запорожскую, Донецкую и Полтавскую области.
Цель атаки – газовая инфраструктура, и энергетическая инфраструктура,
– уточнили мониторинговые ресурсы.
Последствия ударов и масштабы повреждений уточняются, однако уже известно о пострадавших, разрушениях и обесточивании потребителей в нескольких городах.
К чему привел российский террор?
В Запорожье после удара есть более 10 раненых, среди них есть и дети. Повреждены инфраструктурные объекты, разрушено несколько этажей общежития, а в жилых районах возникли пожары.
В Минэнерго подтвердили, что Россия била по энергетическим объектам Украины. Из-за массированной атаки в всех регионах ввели графики отключения электроэнергии.
В Борисполе после атаки вражеских беспилотников загорелся двухэтажный частный дом. Пострадала женщина, ее госпитализировали с травмами. Пламя уничтожило часть дома и повредило автомобиль. Спасатели ликвидировали пожар.