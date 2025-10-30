Терроризировали всю страну: карта пролета вражеских ракет и дронов

Россия 30 октября в очередной раз массированно терроризировала Украину различными воздушными целями. По территории нашего государства летели вражеские ракеты и ударные дроны.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на monitorwar.

Куда летели вражеские цели 30 октября?

Ночью и утром четверга, 30 октября, российские террористы снова запустили по Украине крылатые и баллистические ракеты, а также ударные и имитационные дроны-камикадзе. По данным мониторов, во время массированной атаки по Украине враг направил ракеты Х-101, "Калибры", "Кинжалы" и, вероятно, "Искандер-К".

Движение вражеских целей 30 октября / Фото monitorwar

Карта пролета ракет и дронов показывает, что больше всего ударов пришлось на Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Запорожскую, Донецкую и Полтавскую области.

Цель атаки – газовая инфраструктура, и энергетическая инфраструктура,

– уточнили мониторинговые ресурсы.

Последствия ударов и масштабы повреждений уточняются, однако уже известно о пострадавших, разрушениях и обесточивании потребителей в нескольких городах.

К чему привел российский террор?