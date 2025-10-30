Тероризували всю країну: карта прольоту ворожих ракет і дронів

Росія 30 жовтня вкотре масовано тероризувала Україну різними повітряними цілями. По території нашої держави летіли ворожі ракети та ударні дрони.

Куди летіли ворожі цілі 30 жовтня?

Уночі та вранці четверга, 30 жовтня, російські терористи знову запустили по Україні крилаті та балістичні ракети, а також ударні та імітаційні дрони-камікадзе. За даними моніторів, під час масованої атаки по Україні ворог спрямував ракети Х-101, "Калібри", "Кинджали" та, ймовірно, "Іскандер-К".

Карта прольоту ракет і дронів показує, що найбільше ударів припало на Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Запорізьку, Донецьку та Полтавську області.

Ціль атаки – газова інфраструктура, та енергетична інфраструктура,

– уточнили моніторингові ресурси.

Наслідки ударів і масштаби пошкоджень уточнюються, проте вже відомо про постраждалих, руйнування та знеструмлення споживачів у кількох містах.

До чого призвів російський терор?