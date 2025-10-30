Тероризували всю країну: карта прольоту ворожих ракет і дронів
- 30 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Україну, запустивши крилаті та балістичні ракети, а також ударні дрони-камікадзе.
- Основними цілями атаки стали газова та енергетична інфраструктура у низці областей України.
Росія 30 жовтня вкотре масовано тероризувала Україну різними повітряними цілями. По території нашої держави летіли ворожі ракети та ударні дрони.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на monitorwar.
Куди летіли ворожі цілі 30 жовтня?
Уночі та вранці четверга, 30 жовтня, російські терористи знову запустили по Україні крилаті та балістичні ракети, а також ударні та імітаційні дрони-камікадзе. За даними моніторів, під час масованої атаки по Україні ворог спрямував ракети Х-101, "Калібри", "Кинджали" та, ймовірно, "Іскандер-К".
Рух ворожих цілей 30 жовтня / Фото monitorwar
Карта прольоту ракет і дронів показує, що найбільше ударів припало на Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Запорізьку, Донецьку та Полтавську області.
Ціль атаки – газова інфраструктура, та енергетична інфраструктура,
– уточнили моніторингові ресурси.
Наслідки ударів і масштаби пошкоджень уточнюються, проте вже відомо про постраждалих, руйнування та знеструмлення споживачів у кількох містах.
До чого призвів російський терор?
У Запоріжжі після удару є понад 10 поранених, серед них є й діти. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти, зруйновано кілька поверхів гуртожитку, а у житлових районах виникли пожежі.
У Міненерго підтвердили, що Росія била по енергетичних об'єктах України. Через масовану атаку в усіх регіонах запровадили графіки вимкнення електроенергії.
У Борисполі після атаки ворожих безпілотників зайнявся двоповерховий приватний будинок. Постраждала жінка, її госпіталізували з травмами. Полум'я знищило частину будинку та пошкодило автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу.