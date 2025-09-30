Украине все сложнее справляться с массированными российскими ударами. Москва планирует лишь наращивать интенсивность ударов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью первого заместителя министра обороны Украины генерала-лейтенанта Ивана Гаврилюка для ВВС.

Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Как Украина готовится к новым ударам?

Иван Гаврилюк считает, что в дальнейшем Кремль только будет повышать ставки, увеличивая интенсивность воздушных атак и средств поражения.

Это очередной вызов как для нас, как для Украины, так и для наших партнеров и союзников. Удары по энергетике и жилым домам украинцев – это огромное психологическое давление не только на украинцев,

– указал он.

Как отметил заместитель министра, для защиты неба Украина нуждается в зенитно-ракетных комплексах. Киев запросил у союзников не менее 10 систем средней дальности Patriot.

"Усиление противовоздушной обороны Украины – это инвестиция в безопасность всей Европы", – сказал генерал Гаврилюк.

Как Россия атакует Украину?