В Минобороны предупредили об усилении российских ударов по Украине
- Москва планирует наращивать интенсивность ударов по Украине, что создает дополнительное давление на страну и ее союзников.
- Украина нуждается в зенитно-ракетных комплексах для защиты, в частности запрошено не менее 10 систем Patriot средней дальности от союзников.
Украине все сложнее справляться с массированными российскими ударами. Москва планирует лишь наращивать интенсивность ударов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью первого заместителя министра обороны Украины генерала-лейтенанта Ивана Гаврилюка для ВВС.
Как Украина готовится к новым ударам?
Иван Гаврилюк считает, что в дальнейшем Кремль только будет повышать ставки, увеличивая интенсивность воздушных атак и средств поражения.
Это очередной вызов как для нас, как для Украины, так и для наших партнеров и союзников. Удары по энергетике и жилым домам украинцев – это огромное психологическое давление не только на украинцев,
– указал он.
Как отметил заместитель министра, для защиты неба Украина нуждается в зенитно-ракетных комплексах. Киев запросил у союзников не менее 10 систем средней дальности Patriot.
"Усиление противовоздушной обороны Украины – это инвестиция в безопасность всей Европы", – сказал генерал Гаврилюк.
Как Россия атакует Украину?
Во время массированной атаки 28 сентября Россия применила 643 дронов и ракет, среди которых "Кинжалы" и "Калибры". Было зафиксировано более 30 прямых попаданий, в том числе в Киеве.
Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что после встречи Трампа и Путина на Аляске российские атаки стали более масштабными. Сейчас Россия пытается расширить количество одновременных целей во время атаки до 1000.
Недавно администрация Трампа впервые согласовала пакет военной помощи для Украины за счет НАТО. Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала предположил, что показательные обстрелы Украины после встречи на Аляске подтолкнули президента США к подписанию этого пакета помощи Киеву.