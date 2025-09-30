Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Минобороны предупредили об усилении российских ударов по Украине
30 сентября, 08:44
3

В Минобороны предупредили об усилении российских ударов по Украине

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • Москва планирует наращивать интенсивность ударов по Украине, что создает дополнительное давление на страну и ее союзников.
  • Украина нуждается в зенитно-ракетных комплексах для защиты, в частности запрошено не менее 10 систем Patriot средней дальности от союзников.

Украине все сложнее справляться с массированными российскими ударами. Москва планирует лишь наращивать интенсивность ударов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью первого заместителя министра обороны Украины генерала-лейтенанта Ивана Гаврилюка для ВВС.

Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Как Украина готовится к новым ударам?

Иван Гаврилюк считает, что в дальнейшем Кремль только будет повышать ставки, увеличивая интенсивность воздушных атак и средств поражения.

Это очередной вызов как для нас, как для Украины, так и для наших партнеров и союзников. Удары по энергетике и жилым домам украинцев – это огромное психологическое давление не только на украинцев,
– указал он.

Как отметил заместитель министра, для защиты неба Украина нуждается в зенитно-ракетных комплексах. Киев запросил у союзников не менее 10 систем средней дальности Patriot.

"Усиление противовоздушной обороны Украины – это инвестиция в безопасность всей Европы", – сказал генерал Гаврилюк.

Как Россия атакует Украину?

  • Во время массированной атаки 28 сентября Россия применила 643 дронов и ракет, среди которых "Кинжалы" и "Калибры". Было зафиксировано более 30 прямых попаданий, в том числе в Киеве.

  • Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что после встречи Трампа и Путина на Аляске российские атаки стали более масштабными. Сейчас Россия пытается расширить количество одновременных целей во время атаки до 1000.

  • Недавно администрация Трампа впервые согласовала пакет военной помощи для Украины за счет НАТО. Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала предположил, что показательные обстрелы Украины после встречи на Аляске подтолкнули президента США к подписанию этого пакета помощи Киеву.