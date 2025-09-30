Україні все складніше справлятися з масованими російськими ударами. Москва планує лише нарощувати інтенсивність ударів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю першого заступника міністра оборони України генерала-лейтенанта Івана Гаврилюка для ВВС.

Як Україна готується до нових ударів?

Іван Гаврилюк вважає, що надалі Кремль лише підвищуватиме ставки, збільшуючи інтенсивність повітряних атак і засобів ураження.

Це черговий виклик як для нас, як для України, так і для наших партнерів і союзників. Удари з енергетики та житлових будинків українців – це величезний психологічний тиск не лише на українців,

– вказав він.

Як наголосив заступник міністра, для захисту неба Україна потребує зенітно-ракетних комплексів. Київ запросив у союзників щонайменше 10 систем середньої дальності Patriot.

"Посилення протиповітряної оборони України – це інвестиція у безпеку всієї Європи", – сказав генерал Гаврилюк.

Як Росія атакує Україну?