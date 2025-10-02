Россия атаковала украинскую энергетику: в Кабмине рассказали, где ситуация самая сложная
- В результате атак российских беспилотников без электроснабжения остались часть потребителей, самая сложная ситуация на Сумщине и Черниговщине.
- Энергетики прилагают усилия для восстановления поставок, проводятся ремонтно-восстановительные работы; в отдельных регионах действуют временные ограничения потребления электроэнергии.
В результате атак российских ударных беспилотников часть потребителей в Украине осталась без электроснабжения. Самая сложная ситуация наблюдается в Сумской и Черниговской областях.
Приоритетным остается запитка критической инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Где худшая ситуация после российских ударов по энергетике?
В ведомстве отметили, что энергетики прилагают все усилия, чтобы максимально быстро восстановить поставки. В приоритете – питание критических объектов инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей.
В результате атак вражеских ударных БПЛА – на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Самая сложная ситуация на Сумщине и Черниговщине. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть энергоснабжение,
– отметили в Минэнерго.
Параллельно продолжаются ремонтно-восстановительные работы на поврежденных объектах энергетической системы. По состоянию на 2 октября в отдельных регионах действуют временные ограничения потребления электроэнергии.
"Энергосистема готовится к зимнему сезону: выполняются ремонтные и модернизационные работы на объектах, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры", – добавили в министерстве.
Какова ситуация с электроснабжением на Черниговщине и Сумщине?
В Черниговской области ввели графики отключений света после массового обстрела, который поразил энергетические объекты. Без света остались 307 тысяч абонентов.
Больницы и объекты ЖКХ переходят на генераторы, дополнительные автобусы запускаются в Чернигове, а полиция обеспечивает усиленное дежурство в населенных пунктах без электричества.
На Сумщине без света остались Шосткинский район и часть Конотопского района.
Укрзализныця проинформировала о повреждении и обесточивании части железнодорожной инфраструктуры в регионе.