В результате атак российских ударных беспилотников часть потребителей в Украине осталась без электроснабжения. Самая сложная ситуация наблюдается в Сумской и Черниговской областях.

Приоритетным остается запитка критической инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Смотрите также Чернобыльская АЭС – в блэкауте из-за российского обстрела энергообъекта в Славутиче

Где худшая ситуация после российских ударов по энергетике?

В ведомстве отметили, что энергетики прилагают все усилия, чтобы максимально быстро восстановить поставки. В приоритете – питание критических объектов инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей.

В результате атак вражеских ударных БПЛА – на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Самая сложная ситуация на Сумщине и Черниговщине. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть энергоснабжение,

– отметили в Минэнерго.

Параллельно продолжаются ремонтно-восстановительные работы на поврежденных объектах энергетической системы. По состоянию на 2 октября в отдельных регионах действуют временные ограничения потребления электроэнергии.

"Энергосистема готовится к зимнему сезону: выполняются ремонтные и модернизационные работы на объектах, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры", – добавили в министерстве.

Какова ситуация с электроснабжением на Черниговщине и Сумщине?